Les pré-commandes européennes pour le Sony Xperia 1 II ne sont plus fournies avec le casque WH-1000XM3

Le téléphone est en pré-commande aux États-Unis et en Europe et il coûte 1199,99 $ ou 1099 £. En Europe, la pré-réservation pouvait auparavant vous procurer le casque antibruit WH-1000XM3. Séparément, ils coûtent 329 £. Ainsi, le pack de précommande a essentiellement fait baisser le prix du téléphone à 770 £.

En Europe, le WH-1000XM3 a été remplacé par des cadeaux moins chers. Les précommandes via le Sony eStore en Allemagne, en Espagne, en France et en Italie seront désormais livrées avec l’étui Sony Style Cover View, qui a une valeur au détail de 54 £.

Les consommateurs britanniques qui achètent le téléphone via l’opérateur O2 recevront désormais le casque sans fil Sony WH-H910N. Ceux-ci coûtent 249 £ et semblent définitivement être une meilleure alternative, à moins bien sûr que quelqu’un veuille vraiment le cas à la place. O2 UK a déclaré qu’on lui avait attribué 1 750 unités du casque sans fil Sony WH1000XM3 pour le Sony Xperia 1 II et qu’ils ne sont plus en vente maintenant.

O2 a changé sa campagne promotionnelle pour le Xperia 1 II

Le pack de précommande américain reste le même pour l’instant

Les consommateurs aux États-Unis peuvent obtenir les écouteurs WF-1000XM3 s’ils précommandent avant le 28 juin, à condition que le stock dure jusqu’à ce moment-là. Ils sont évalués à 230 $.

Bien que l’on puisse affirmer que les écouteurs supra-auriculaires WH-1000XM3 sont à l’origine de la popularité initiale du Xperia 1 II, ce n’est pas nécessairement vrai car ce n’est pas la première fois Sony propose des accessoires gratuits avec des précommandes.

Le Xperia 1 II dispose d’un écran OLED 4K de 6,5 pouces avec un rapport d’aspect 21: 9 et il est alimenté par le chipset Snapdragon 865. Il a une configuration à quatre caméras avec des caméras principales, ultra-grand angle et téléobjectif de 12 MP, et un capteur de temps de vol de 0,3 MP. Le téléphone possède également un déclencheur physique et il est livré avec trois applications pour vous donner un meilleur contrôle sur la photographie et la prise de vue vidéo.

Contrairement à la plupart des autres produits phares Android, celui-ci dispose d’une prise audio 3,5 mm, ce qui signifie que vous pouvez également brancher des écouteurs filaires.