Les plus petites bandes dessinées de tous les temps, MINI-LIVRES MARVEL, de retour en août

Crédits: Marvel Comics



Crédits: Abrams ComicArts



En 1966, Marvel a imprimé six bandes dessinées à tir unique mettant en évidence les origines de leurs personnages les plus populaires à l’époque – et elles ont été réalisées dans des livres plus petits qu’un timbre-poste. Celles-ci Mini-livres Marvel, comme on les a depuis appelés, ont été vendus dans des machines à boules de gomme à travers l’Amérique du Nord et sont devenus une collection unique au fil des ans depuis – et maintenant ils sont réimprimés, de style fac-similé, de la même taille – et collectés sous forme de boîte ensemble.

Abrams ComicsArts réimprime les six – avec un septième livre détaillant l’histoire et la création des mini-livres – dans le coffret du 18 août Mini-livres Marvel Comics. L’écrivain / écrivain de bandes dessinées Mark Evanier dirige cette visite d’un coin presque oublié de la tradition de Marvel, avec des photographies de Geoff Spear.

Les six livres décrivaient les origines de Spider-Man, Hulk, Thor, Captain America, Sgt. Nick Fury et Millie the Model.