Les plus gros problèmes que certains fans de Harry Potter rencontrent avec les films Fantastic Beasts

Il y a un problème de Dumbledore et Grindelwald

En parlant de la relation entre Grindelwald et Dumbledore le Bêtes fantastiques On s’attend à ce que les films se plongent dans la durée de la franchise, les fans ont également un problème avec cela. En 2007, JK Rowling a révélé qu’elle « a toujours pensé à Dumbledore comme gay » et a révélé qu’il « tombait amoureux » d’un mauvais sorcier nommé Grindelwald. Des années plus tard, quand il a été annoncé, Grindelwald et Dumbledore ont confirmé qu’ils partageaient l’écran en 2018. Crimes de Grindelwald les fans s’attendaient à ce que l’histoire explore ensuite cette relation entre eux. Mais quand le film est sorti, leur histoire n’a pas été racontée une once de romance et a été passée sous silence.