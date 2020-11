Les plus grands succès et échecs de Donald Trump, des marchés sains au racisme flagrant

Au cours de ses quatre années au pouvoir, Donald Trump a captivé et choqué le monde alors qu’il se comportait comme aucun autre président américain avant lui. De nombreux succès de Donald Trump peuvent être liés à sa gestion de l’économie, ce qui conduit à affirmer que l’Amérique avait construit le » la plus grande économie de l’histoire du monde »et le ferait« à nouveau »à la suite de l’épidémie de coronavirus. Étant donné la prédilection de M. Trump à faire des déclarations hâtives, souvent sur Twitter, il peut être compliqué de faire la différence entre des déclarations qui sont tout à fait vraies, Bien que les États-Unis n’aient pas complètement rebondi de la pandémie, leur économie a enregistré de solides performances, enregistrant la plus forte augmentation trimestrielle depuis 1950 au cours du troisième trimestre financier de 2020. La race a été âprement combattue (Photo: Al Drago / Getty) M. Trump affirme également avoir créé des millions d’emplois depuis son élection, contribuant au déclin du chômage américain à l’échelle nationale . Mais alors que les chômeurs américains ont atteint un creux de 50 ans sous M. Trump, rien ne permet de penser qu’il était personnellement responsable de la baisse, qui est en baisse constante depuis 2010.Le dirigeant américain est entré dans l’histoire en juin 2018 lorsqu’il est devenu le premier président américain en exercice. pour rencontrer son équivalent nord-coréen, Kim Jong Un, promettant une résolution à la guerre de Corée et un accord de dénucléarisation. « Il n’y a plus de menace nucléaire de la Corée du Nord », a tweeté M. Trump le lendemain. Cependant, les relations entre les deux pays se sont détériorées depuis, et la Corée du Nord a repris les essais de missiles moins d’un an plus tard.Mr Trump a également fait des déclarations répétées sur les références de son administration en matière de lutte contre le terrorisme, y compris que les États-Unis avaient récupéré près de 100% des Tandis que le chef terroriste Abu Bakr al-Baghdadi a été tué en octobre 2019, les chercheurs qui traquent le soi-disant groupe État islamique et ses affiliés attribuent à l’administration Obama d’en avoir atteint environ la moitié. du travail que M. Trump a affirmé avoir été accompli au cours de son premier mandat. Lire la suite La présidence de Donald Trump a été une période fascinante pour les politologues comme moi «Les affirmations de Trump de conquérir« presque 100% [of the Islamic State] … Puisque nos élections «sont fausses», a écrit Brian Glyn Williams, professeur d’histoire islamique à l’Université du Massachusetts à Dartmouth, dans un article de The Conversation. «L’histoire objective rapporte qu’Obama a lancé et supervisé une grande partie de la guerre victorieuse que l’actuel président Agression sexuelle et accusations de racisme Après avoir surmonté avec succès les retombées médiatiques avant son élection lorsqu’une cassette est sortie de lui se vantant de sa capacité à agresser sexuellement et à harceler les femmes, M. Trump a poursuivi une trajectoire controversée qui lui a valu autant de fans que De son bilan irrégulier en condamnant les suprémacistes blancs et en affirmant que «les deux côtés» étaient à blâmer pour la violence raciale à Charlottesville, en Virginie en 2017, à l’attaque d’athlètes noirs pour leur politique et à la séparation des enfants de leurs familles dans les centres de détention d’immigrants, beaucoup des détracteurs de M. Trump l’ont accusé d’avoir attisé les tensions raciales pour diviser davantage l’Amérique.Stormy Daniels a publié un Autobiographie détaillant sa prétendue liaison avec le président Donald Trump (Photo: Robyn Beck / AFP) ROBYN BECK / AFP / Getty Images Les relations qu’il a nouées à l’étranger ont également fait l’objet de nombreux examens, notamment le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le changement climatique, incitant à les guerres commerciales avec la Chine, les liens présumés avec la Russie – y compris la tristement célèbre controverse sur les « bandes d’urination » – et son interdiction de voyager, souvent qualifiée d’« interdiction de la mousseline ». M. Trump restera également dans l’histoire pour devenir le troisième président de l’histoire des États-Unis à être mis en accusation en décembre de l’année dernière pour des allégations selon lesquelles il aurait fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle déterre des informations préjudiciables sur M. Biden, mais a ensuite été acquitté. Cependant, M. Biden était le vainqueur ultime et succédera à M. Trump à la tête du monde libre en janvier de l’année prochaine.

