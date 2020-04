Les plus grands joueurs de l’ère NRL, après la Super League

The Greatest de Channel Nine relève un énorme défi pour l’émission de la semaine prochaine: décomposer les 23 dernières années de la ligue de rugby pour arriver à une liste définitive des 10 plus grands joueurs de l’ère NRL.

Large monde du sport a la chance d’avoir des membres de la ligue de rugby dans son écurie de commentateurs pour donner leur évaluation des meilleurs du jeu, mais pour cette tâche difficile, ils demandent l’aide des fans pour réduire leur liste restreinte de 50 à seulement 10.

L’ère post-Super League a déjà un Immortal, à Andrew Johns, et il y a au moins une demi-douzaine d’autres noms dans cette liste qui feront de bons candidats à ajouter une fois qu’ils auront pris leur retraite pendant cinq ans.

Légende des chevaliers Andrew Johns (Getty)

Au cours des 10 prochains jours wwos.com.au lancera une série de « meilleures » histoires de l’ère NRL pour aider Jimmy à libérer les souvenirs qui éclaireront vos votes.

Pour votre part, vous avez jusqu’au dimanche 3 mai pour vous exprimer, alors parcourez la liste ci-dessous et choisissez les 10 joueurs qui, selon vous, ont brillé entre 1998 et aujourd’hui.

Ensuite, syntonisez Nine’s The Greatest à partir de 15h30 le dimanche 3 mai pour savoir qui a été élu parmi les 10 meilleurs joueurs de l’époque.

TOP 50 DES JOUEURS DE L’ÈRE NRL (ordre alphabétique)

Darius Boyd, Jesse Bromwich, Danny Buderus, Sam Burgess, Petero Civinoceva, Cooper Cronk, Laurie Daley, Brad Fittler, Craig Fitzgibon, Kieran Foran, Paul Gallen, Mark Gasnier, James Graham, Jarryd Hayne, Nathan Hindmarsh, Justin Hodges, Valentine Holmes , Greg Inglis, Andrew Johns, Stacey Jones, Ben Kennedy, Allan Langer, Glenn Lazarus, Darren Lockyer, Jamie Lyon, James Maloney, Simon Mannering, Benji Marshall, Steve Menzies, Anthony Minichiello, Brett Morris, Josh Papalii, Kalyn Ponga, Steve Price, Wendell Sailor, Matt Scott, Billy Slater, Cameron Smith, Brett Stewart, Gorden Tallis, Brent Tate, Jason Taumalolo, James Tedesco, Sam Thaiday, Johnathan Thurston, Roger Tuivasa-Sheck, Jared Waerea-Hargreaves, Shane Webcke, Ruben Wiki , Sonny Bill Williams

Sonny Bill Williams a joué dans l’équipe de premier ministre Roosters 2013. (AAP)

TOP 50 DES JOUEURS DE L’ÈRE NRL (par position)

FULLBACKS: Darius Boyd, Jarryd Hayne, Anthony Minichiello, Kalyn Ponga, Billy Slater, Brett Stewart, James Tedesco, Roger Tuivasa-Sheck

AILE: Valentine Holmes, Brett Morris, Wendell Sailor

CENTRE: Mark Gasnier, Justin Hodges, Jamie Lyon, Greg Inglis, Brent Tate

CINQ-HUITIÈME: Laurie Daley, Brad Fittler, Kieran Foran, Darren Lockyer, James Maloney, Benji Marshall

DEMI: Cooper Cronk, Andrew Johns, Stacey Jones, Allan Langer, Johnathan Thurston

FERMER À CLÉ: Paul Gallen, Simon Mannering, Jason Taumalolo

DEUXIÈME RANG: Sam Burgess, Craig Fitzgibon, Nathan Hindmarsh, Ben Kennedy, Steve Menzies, Gorden Tallis, Sam Thaiday, Sonny Bill Williams

SOUTENIR: Jesse Bromwich, Petero Civinoceva, James Graham, Glenn Lazarus, Josh Papalii, Steve Price, Matt Scott, Jared Waerea-Hargreaves, Shane Webcke, Ruben Wiki

TALONNEUR: Danny Buderus, Cameron Smith

VOTEZ DANS LE SONDAGE CI-DESSOUS POUR AVOIR VOTRE DIS!