Les plus grands films cultes de tous les temps – Vol. 2 Horreur et science-fiction, au nom de Vicious / Film

Les bandes-annonces sont une forme d’art sous-estimée dans la mesure où elles sont souvent vues comme des véhicules permettant de montrer des images, d’expliquer des films ou de montrer ce que les cinéphiles peuvent attendre. Étranger, national, indépendant, gros budget: quelle meilleure façon de perfectionner vos compétences de cinéphile attentionné qu’en déconstruisant ces petites publicités?

Cette semaine, nous visitons un parc d’attractions mort, regardons les films cultes qui nous ont façonnés, organisons une effraction, essayons du sucre de booger et regardons un menteur au sommet de son art.

Fermé pour tempête

Au lieu de centres commerciaux morts, premier directeur Jake Williams nous emmène faire un tour.

15 ans après l’ouragan Katrina se trouve un monument durable de la dévastation. Six Flags New Orleans est actuellement abandonné, pourrissant dans le marais de Louisiane. Closed for Storm explore le passé, le présent et l’avenir, pour découvrir comment cet incroyable parc à thème est devenu figé dans le temps et laissé dans un vide sans fin d’incertitude. Il s’agit du premier long métrage documentaire de Bright Sun Films et du premier film de Jake Williams.

Cette histoire, ce sont les bananes. Je ne savais pas qu’un parc à thème de cette taille pourrait, presque du jour au lendemain, devenir abandonné. Dernièrement, je repense beaucoup de choses que je ne pensais pas possibles, mais ce type d’exploration est sans cesse fascinant. Pour ceux d’entre nous qui n’avaient pas le luxe de grandir en Floride ou en Californie, le mieux que nous puissions espérer était un Six Flags. La bande-annonce a du cœur, et je suis profondément intriguée de voir à quoi elle ressemble maintenant.

Time Warp: Les plus grands films cultes de tous les temps – Vol. 2 Horreur et science-fiction

C’est une bouchée de titre, mais le réalisateur Danny Wolf semble avoir livré quelque chose d’incroyable.

Les plus grands films d’horreur et de science-fiction cultes de tous les temps sont étudiés en détail dans le deuxième volume de Time Warp. Comprend des classiques révolutionnaires comme «Night of the Living Dead» et «The Texas Chainsaw Massacre» et des joyaux de science-fiction tels que «Blade Runner» et «A Clockwork Orange».

Pour savoir que tu as John Waters, Kevin Pollak, Illeana Douglas, et Joe Dante car nos guides à travers cette chose sont une excuse suffisante pour regarder cela quand il tombera ce mardi. Mais sachant que vous avez des commentaires Jeff Bridges, Jeff Goldblum, Rob Reiner, et plus encore pour ce qui semble être une merveilleuse exploration de certains des meilleurs films cultes de l’histoire du cinéma? C’est une évidence.

Pour l’amour de Vicious

Si vous voulez sortir en tant que cinéaste, vous ne devriez pas manquer, et les réalisateurs Gabriel Carrer et Reese Eveneshen on dirait qu’ils se connectent avec beaucoup de poings. Comme l’explique Bloody Disgusting:

[For the Sake of Vicious] suit l’histoire de Romina, une infirmière et mère célibataire, qui revient à la maison après un long quart de travail pour trouver un maniaque s’abritant dans sa maison avec un otage à peine vivant. Alors que l’horloge tourne pour résoudre le mystère, des vagues d’intrus violents descendent dans le quartier et assiègent la maison. La seule façon dont elle peut survivre à ce scénario de chat et de souris est de devenir aussi vicieuse que tout le monde.

Ouais, c’est un concept haut, et il semble que cela fonctionne. C’est granuleux, l’espace dans lequel ils opèrent est physiquement restreint, et il a toutes les caractéristiques des cinéastes qui pourraient très bien faire avec une société de production comme Blumhouse (si cela fonctionne). Il a fait gonfler mon sang, mais il reste à voir s’il peut maintenir cette énergie tout au long.

Lance

Juste au moment où vous pensez qu’ils ont suffisamment couvert Lance Armstrong, ce documentaire de Marina Zenovich pédale son chemin dans votre vie.

Basé sur de longues interviews et conversations avec Lance Armstrong, le film en deux parties de quatre heures raconte l’histoire de la montée du cycliste hors du Texas en tant que jeune superstar; sa dure bataille contre le cancer des testicules; son rétablissement et son émergence en tant qu’icône mondiale avec ses sept titres consécutifs du Tour de France; puis sa chute massive après avoir été exposé dans l’un des plus grands scandales de dopage de l’histoire. Armstrong, ainsi qu’une collection de membres de sa famille, de coéquipiers, d’amis, de rivaux et de journalistes, réfléchissent tous à son histoire, créant une étude de personnage fascinante, capturant un chapitre unique de l’histoire du sport et insistant pour que le public fasse ses propres interprétations sur les nombreuses différences. côtés d’une saga complexe.

Zenovich n’est pas étranger aux sujets controversés. Elle a réalisé Roman Polanski: recherché et souhaité, elle sait donc bien comment couvrir une histoire radioactive. Armstrong vit toujours sa meilleure vie, alors qui sait quelles nouvelles connaissances peuvent être apprises sur quelqu’un que le gouvernement a déjà appelé un «doper, dealer et menteur».

Lignes blanches

Réalisateur Alex Pina veut vous accrocher.

Certaines nuits sont si grandes que vous ne vous en remettrez jamais. Le 15 mai, découvrez une île paradisiaque pleine de drogue, de musique, de sexe… et de meurtre. De Álex Pina, créateur de Money Heist, et les producteurs de The Crown. White Lines révèle qu’il y a parfois une fine ligne entre le rêve et un cauchemar. Et Zoe Walker est dangereusement près de le trouver.

Je n’ai pas regardé Money Heist donc je ne peux pas parler de sa qualité d’une manière ou d’une autre. Cependant, je suis sur le marché pour une diversion, et cela pourrait être mon dernier médicament. C’est piquant, amusant, et semble fonctionner à un bar bas, intellectuellement parlant, ce qui n’est pas une mauvaise chose. Parfois, vous voulez simplement vous détendre et vivre un peu. Des moments de plaisir vous attendent.

Nota bene: Si vous avez des suggestions de bandes-annonces à inclure éventuellement dans cette colonne, même si vous avez une bande-annonce à présenter, veuillez m’en informer en m’envoyant une note à Christopher_Stipp@yahoo.com ou en me recherchant via Twitter à @ Stipp

Si vous les avez manqués, voici les autres bandes-annonces que nous avons couvertes / Film cette semaine:

Articles sympas du Web: