Les plus grands événements de jeu en Australie et aux États-Unis deviennent virtuels

En tant que solution aux restrictions COVID-19, PAX – l’un des événements de jeu les plus fréquentés d’Australie et des États-Unis – lance son tout premier événement mondial de jeu en ligne qui fournira aux fans inconditionnels du contenu 24h / 24 pour 9 jours… gratuitement!

Étant donné que bon nombre de nos événements préférés comme le sport et les concerts ont été annulés, beaucoup d’entre eux ont été diffusés en ligne ou même reportés à une date ultérieure et plus sûre. Parmi ces événements, il y a les événements de jeu très populaires qui se produisent dans le monde entier année après année.

« PAX Online recréera cette expérience partagée, ainsi que les autres éléments préférés de tout le monde des révélations de jeux, des expériences pratiques exclusives, la chance d’entendre et de parler avec vos développeurs de jeux préférés, les journalistes ainsi que les créateurs de contenu, et bien plus encore, « a déclaré Jerry Holkins, co-fondateur de PAX

PAX Online 2020, événement de jeu

Les joueurs du monde entier pourront se connecter à l’événement PAX Online 2020 pour obtenir des informations sur les dernières «révélations de jeux, des expériences pratiques exclusives», la possibilité d’entendre des développeurs de jeux, des journalistes, d’autres créateurs de contenu dans l’industrie, et même suivre des tournois passionnants d’esports.

Découvrez ce haut-parleur Storytime de PAX East 2016:

Pax Online 2020 sera l’espace de jeu virtuel ultime réunissant toute la communauté à travers les choses qu’ils aiment le plus. Ce n’est pas parce que l’aspect physique est hors de question que l’esprit doit disparaître. La marchandise PAX restera pour PAX Online 2020, y compris les vestes Letterman, les sweats à capuche et les épingles qui peuvent tous être précommandés ici avant l’événement.

Pour plus d’informations sur PAX Online 2020, vous pouvez suivre PAX sur Twitter, PAX sur Facebook, PAX sur Instagram et visiter le site officiel.