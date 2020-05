Les plus grandes créations de MARV WOLFMAN de tous les temps

L’une des qualités les plus marquantes de Marv Wolfman en tant qu’écrivain est sa capacité légendaire non seulement à créer de nouvelles idées, mais à transformer des concepts existants en histoires et personnages totalement nouveaux.

À cette fin, nous présentons la plus grande création de Wolfman – les New Teen Titans. Empruntant le nom et le concept de l’équipe classique des années 60 et 70 de DC, Wolfman et l’artiste George Perez ont apporté un trio de créations flambant neuves – Raven, Cyborg et Starfire – et certains héros déjà existants mais récemment rénovés tels que Beast Boy, et les a mélangés avec les « fab cinq » Titans of Robin, Wonder Girl, Aqualad, Speedy et Kid Flash originaux pour créer une version plus mature de l’équipe pour adolescents pour rivaliser avec l’équipe contemporaine la plus vendue de Marvel, les X-Men.

Avec des concepts beaucoup plus adultes, une liste de personnages avec des relations intimes et spécifiques qui vont au-delà de leurs costumes, et une bonne dose de mélodrame pour adolescents de style réel, Wolfman et Perez ont totalement remanié le concept des Titans – et des héros adolescents dans général – tout en mettant à jour et en créant toute une série de personnages DC qui restent emblématiques à ce jour.