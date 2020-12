Les plateformes de médias sociaux doivent «  faire leur part  » pour lutter contre la désinformation

La nouvelle du déploiement du vaccin au Royaume-Uni n’a pas été bien accueillie par toutes les sections de la société.Le même jour, beaucoup ont célébré l’approbation du vaccin contre le coronavirus de Pfizer, les médias sociaux ont inondé de personnes opposées ou hésitantes à propos des vaccins remettant en question son efficacité. La thalidomide, un médicament prescrit aux femmes enceintes à la fin des années 1950 pour les nausées matinales, l’anxiété et l’insomnie, a commencé à être à la mode sur Twitter. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un vaccin, il est souvent cité comme un exemple des dangers de Plus de 10000 bébés sont nés avec des déformations des membres et des problèmes cardiaques en raison de son utilisation par des femmes enceintes.Une étude récente du Center for Countering Digital Hate (CCDH) a révélé que les groupes anti-vaxx ont recueilli 58 millions d’abonnés à travers les médias sociaux, huit millions depuis 2019.Les auteurs du rapport disent que c’est «assez pour compromettre la capacité d’un futur vaccin à contenir la maladie». Le PDG du CCDH, Imran Ahmed, veut des m Les plates-formes edia doivent faire plus pour lutter contre la désinformation qui pourrait saper la confiance dans les vaccins. leurs propres politiques sur la désinformation liée à Covid et la santé », a-t-il dit,« Les mensonges coûtent des vies. Tout comme les gens du monde entier se sont recroquevillés et ont pris des mesures pour protéger nos communautés, il est plus que temps que les entreprises de médias sociaux fassent enfin leur part. »Pour beaucoup, la rapidité avec laquelle le vaccin a été développé et testé a suscité des inquiétudes quant à sa Une enquête menée par Kantar le mois dernier a révélé que 53% des Britanniques étaient préoccupés par la sécurité des vaccins contre les coronavirus en raison de leur développement rapide.Près d’un tiers des personnes (31%) s’inquiétaient d’un vaccin dont les effets ne sont pas encore connus. Problèmes de sécurité Et bien que 76% des personnes interrogées aient déclaré qu’elles seraient heureuses d’être vaccinées contre Covid-19, il y a eu une baisse de confiance depuis juin, lorsque 78% avaient déclaré qu’elles seraient prêtes à se faire vacciner. étaient réticents à avoir un vaccin Covid-19.Le Vaccine Confidence Project, un groupe de recherche à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a suivi le sentiment du public autour des mesures actuelles et potentielles pour cont ain et traiter Covid-19.Publiant ses recherches sur l’impact de la désinformation sur l’adoption prévue du vaccin en octobre, il a averti que «l’analyse révèle qu’au Royaume-Uni et aux États-Unis, moins de personnes prendraient« certainement »un vaccin que ce qui est nécessaire pour l’immunité du troupeau et cette désinformation pourrait éloigner ces niveaux des objectifs d’immunité du troupeau. »Cependant, ses résultats suggèrent que convaincre les personnes vaccinées protégerait la famille, les amis ou les groupes à risque stimulerait le recours à la vaccination tout comme contrer la désinformation.