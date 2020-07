Les pirates de Twitter révèlent leurs intentions derrière la violation choquante .. !! Lire plus de détails ici .. !!!

Un certain nombre d’entreprises et de personnes vérifiées, y compris des géants de la technologie comme Apple et des personnalités célèbres comme Obama, Biden et Musk, entre autres, se sont réveillés à la vue de leurs comptes Twitter piratés mercredi. La violation serait la plus répandue de l’histoire des violations de Twitter, tout cela à cause d’une poursuite aveugle de Bitcoins.

La vérité derrière la violation

La brèche était sous le radar d’un certain nombre d’agences d’enquête, y compris le FBI. Bien qu’au départ, il n’y avait pas de pistes sur l’affaire, il semble que les pièces tombent enfin à leur place. Les preuves suggèrent que le plan de piratage a été lancé par une conversation taquine entre les deux pirates présumés mardi soir sur Discord.

Un cliché du chat Discord Hackers

L’utilisateur de Discord ‘Kirk’ a envoyé un message «yoo bro» au hacker qui s’appelait «lol». Kirk a également assuré au pirate informatique qu’il travaillait sur Twitter et lui a demandé de ne le divulguer à personne d’autre. Pour étayer son affirmation, Kirk leur a souligné comment il avait pu accéder à un certain nombre de poignées Twitter très appréciées. Il suffisait de démontrer qu’il était bien quelqu’un qui travaillait avec Twitter.

Cependant, le lendemain, le pirate se méfiait des intentions de Kirk car il était trop disposé à endommager la société. Mais il était vrai que Kirk était passé aux outils délicats de Twitter permettant de pirater presque toutes les poignées. L’événement a mis en évidence des lacunes dans la politique de sécurité de Twitter. L’enquête en est encore à ses débuts. étapes.

Mais un groupe de quatre personnes s’est manifesté en prenant la responsabilité de la violation. Pour preuve, ils ont partagé une série de journaux et de captures d’écran des conversations entre eux. C’était suffisant pour prouver leur implication dans l’incident avant qu’il ne fasse la une des journaux mercredi. Les quatre individus étaient en fait des jeunes désespérés qui tentaient de gagner de l’argent tôt et ne faisaient pas partie d’un groupe de pirates complexes.

La déclaration du pirate

Le hacker « lol » et son compagnon nommé « toujours si anxieux » ont déclaré que leur implication dans la violation se limitait à faciliter les achats et à pirater les poignées générales de Twitter plus tôt dans la journée. Ils ont mis fin à la brèche lorsque Kirk a commencé à pirater davantage de poignées Twitter de haut niveau vers 15h30 mercredi. De plus, le hacker « lol » a ajouté qu’en faisant cela, il voulait simplement clarifier certaines choses en racontant son histoire et qu’il était juste dans la vingtaine.

Ce qui reste un vrai mystère, c’est la véritable identité de «Kirk» et son intention derrière la brèche. Les jeunes pirates ont été identifiés en associant leurs comptes de réseaux sociaux et comptes Bitcoin à ceux impliqués dans la violation de mercredi.

Les responsables enquêtant sur la violation ont déclaré que certaines des subtilités données par les programmeurs étaient d’accord avec ce qu’ils avaient réalisé, incorporant l’association de Kirk à la fois dans les énormes hacks plus tard dans la journée et dans les agressions discrètes tôt mercredi.

