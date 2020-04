Les photos sans maquillage de Kylie Jenner sur Internet

– Publicité –



Kylie Jenner sans photos de maquillage: La plus jeune milliardaire autodidacte Kylie Jenner a brisé le filet lorsqu’elle est sortie de chez elle au milieu du verrouillage pour satisfaire son amie Anastasia « Stassie » Karanikolaou à Beverly Hills. Ses partisans sont devenus fous de la voir qu’elle portait dimanche pour rencontrer son copain.

La beauté de 22 ans est allée pieds nus pour rencontrer Stassie, portait également un sweat-shirt Amiri à nouer (750 $) et un pantalon de jogging assorti (790 $) et a tiré ses cheveux en un chignon désordonné décontracté. Aucun maquillage cet après-midi n’avait été porté par elle et elle était presque méconnaissable. Cela nous a pris une deuxième apparition.

maintenant elle ressemble un peu à la vraie Kylie Jenner pic.twitter.com/vetQNkn8ra – taystellar // restreint (@taystellar) 21 avril 2020



Les photographes trouvent un moyen de capturer des célébrités par surprise et cette fois, Kylie a été prise par eux. Elle a été photographiée par TMZ alors qu’elle entrait dans son SUV. Elle a été repérée portant quelque chose à l’arrière de son véhicule. Selon les informations recueillies, elle porterait un sac de chips de sel et de vinaigre avec une bouteille d’eau qui a été emballée au moment de quitter la maison de Stassie.

Kylie Jenner sans photos de maquillage sur Internet

KYlie Jenneer sans maquillage

Là où elle est vue sans maquillage dans sa maison, Kylie a récemment posté le look sans maquillage sur sa poignée Instagram et elle est magnifique à partir de la vidéo. Kylie est restée faible grâce au coronavirus en restant au milieu de l’isolement à la pandémie de sa maison. Elle prend soin de ses propres cheveux pendant le verrouillage.

Wow, c’est Kylie Jenner sans maquillage, je dois dire qu’elle a l’air mignonne pic.twitter.com/rHfag35zBj – Kenobi Jones (@ KJO_00) 20 avril 2020

Kylie Kristen Jenner est une actrice de télévision et un personnage médiatique américain préféré, de même qu’un plus jeune milliardaire autodidacte. Elle est également propriétaire d’une société d’esthétique, Kylie Cosmetics, en plus du créateur.

Elle est le fait que l’actrice de TÉLÉVISION qui opère dans le E! (Une émission de télé-réalité avec ses frères et sœurs Kardashians populaires depuis 2007) Nous avons des informations selon lesquelles elle s’est glissée pour aller voir son amie Anastasia ‘Stassie’ qui réside à Beverly Hills entre les barrages. Kylie Kristen Jenner a été vue sans maquillage et semble et au sein d’un groupe extravagant de sueurs tie-dye pieds nus.

kylie jenner sans maquillage est belle pic.twitter.com/O22Pcjwe6b – ؘؘ (@favtaylorhill) 21 avril 2020

En 2019, Forbes l’a déclarée être la plus jeune milliardaire autodidacte. Parallèlement à cela, elle est également célèbre sur les réseaux sociaux ainsi que les réseaux ont de nombreux abonnés sur Instagram. Nous l’avons vue en lui fournissant des articles intéressants mais encourageants avec des idées essentielles à la mise à niveau de ses amants.

Il a été observé au cours du mois car il a été détecté que des milliers de personnes ne le suivaient pas que Kylie a mis l’accent sur les mots pour lutter contre la pandémie de COVID-19 et les suggestions de bien-être du médecin en plus des gouvernements pour guérir cette maladie.

En dehors de cela, Kylie Kristen Jenner a contribué 1 million de dollars aux tâches de secours et d’hygiène pour les experts de la santé lors d’un problème de coronavirus.

