Les photos de mode d’après-guerre de Geneviève Naylor aux couleurs éclatantes, 1945-1959

Genevieve Naylor est née en 1915 à Springfield, Massachusetts. Elle a fréquenté l’école Miss Hall et plus tard, à 16 ans, la boîte à musique, une école d’arts, où elle a étudié la peinture. C’est à la boîte à musique que Geneviève a rencontré Misha Reznikoff, son professeur.

Deux ans plus tard, en 1933, ils étaient amoureux, et quand Misha a déménagé à New York, Geneviève a rapidement suivi, et ils se sont installés dans le style de vie bohème de Greenwich Village vivant dans un studio – une immense écurie reconvertie parsemée de peintures colorées et de cigarettes. boîtes et accueillent souvent des fêtes avec des musiciens, des artistes et des fans qui duraient des jours.

En 1934, Naylor a assisté à une exposition de la photographe Berenice Abbott et a tellement admiré le travail d’Abbott qu’elle est passée de la peinture à la photographie. Naylor est devenu l’apprenti d’Abbott en 1935, et ils ont maintenu leur relation professionnelle jusqu’à la mort de Naylor.

Sa carrière professionnelle a commencé en 1937 lorsqu’elle est devenue l’une des premières femmes photojournalistes embauchées par l’Associated Press. En plus de l’AP, ses photographies ont commencé à apparaître dans les magazines TIME, Fortune et LIFE. Elle est devenue une photographe de mode réputée dont le travail est apparu dans VOGUE, Harper’s Bazaar, Good Housekeeping, McCall’s et Cosmopolitan.

En 1940, Geneviève Naylor est affectée par le département d’État américain au sein d’une équipe pour se rendre au Brésil. Dans un effort pour approfondir et renforcer la relation antinazie entre les États-Unis et le Brésil et pour promouvoir une conscience culturelle mutuelle, le Bureau américain des affaires interaméricaines, sous la direction de Nelson Rockefeller, a créé une équipe d’Américains notables qui comprenait Orson Welles, Errol Flynn et Walt Disney. Geneviève Naylor et son partenaire (et plus tard son mari) Misha Reznikoff sont arrivés au Brésil en octobre 1940, où il a montré ses peintures pendant que Mlle Naylor prenait des photos.

Parce que c’était le temps de la guerre, le film était rationné et l’équipement de Naylor était modeste. Elle n’avait ni flash ni éclairage de studio et devait choisir soigneusement ses clichés, équilibrant spontanéité et composition soignée. De son travail, près de 1 350 photos ont survécu et ont été conservées. Après son retour aux États-Unis en 1943, Naylor est devenue la deuxième femme photographe à recevoir une exposition personnelle lorsque son travail a été exposé au Museum of Modern Art de New York.

(Crédit photo: Genevieve Naylor / Corbis).