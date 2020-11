Les photos colorisées capturent une autre facette de l’histoire que vous ne le connaissez déjà

Non classé | 10 novembre 2020

Écrit par Jacob Shelton

Regardez de plus près ces photos de l’histoire triées sur le volet, non plus en noir et blanc mais maintenant dans de belles couleurs. Chaque photo a sa propre histoire incroyable, mais les voir en couleur vous permet de vous sentir vraiment dans l’instant présent. Vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite …

Chaque photo est un incontournable. Leurs histoires sont pleines de faits intrigants et d’histoires à couper le souffle, mais elles ne sont pas toutes propres à la consommation.

⚠️ Attention, une fois que vous voyez ces photos en couleur noir et blanc ne seront plus jamais les mêmes … ⚠️

Un photographe utilise sa propre toile de fond pour masquer les ruines de la Seconde Guerre mondiale en Pologne lors de la prise d’un portrait à Varsovie, en novembre 1946 🤔

source: reddit

Après la Seconde Guerre mondiale, les Polonais voulaient trouver la beauté de toutes les manières possibles, et ils n’allaient certainement pas l’obtenir en regardant autour des bâtiments détruits dans des endroits comme Varsovie.

Au lieu de cela, de nombreuses personnes se sont tournées vers des photographies qui utilisaient des toiles de fond peintes pour créer un sentiment de paix et de sérénité. Il est compréhensible que le peuple polonais veuille revenir à une époque où il n’était pas impliqué dans une guerre massive et qu’il ne faisait encore qu’un avec la nature.

Cette image est époustouflante, non seulement à cause de la dichotomie entre les deux arrière-plans, mais à cause de la façon dont elle montre à quel point les gens veulent oublier.