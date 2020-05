Les peurs hantées dans une maison individuelle pendant une longue nuit

Cet épisode Jason parle au réalisateur et écrivain David Holroyd, dont le nouveau film Les hantés parle d’un jeune soignant dans une maison isolée qui trouve que la maison de sa personne âgée peut être hantée par un esprit de vengeance. Qui fait Les hantés une histoire de maison hantée à l’ancienne. Tourné avec un budget limité, le film travaille dur pour conduire une histoire avec très peu de personnages dans les confins d’une maison effrayante et chancelante. Sophie Stevens, qui incarne Emily, est très efficace en tant que femme qui refuse d’abandonner le vieil homme mais devient de plus en plus alarmée alors qu’elle explore de plus en plus profondément dans les coins cachés de la maison.

Holroyd, un réalisateur anglais qui a déménagé en Australie pendant la post-production sur Les hantés, explique comment la quarantaine n’a fait que poursuivre ce qui avait commencé – les cinéastes apprennent à travailler à distance, avec des équipes dispersées à travers les continents et les océans.

Holroyd a parlé de ce qu’il faut pour faire un film indépendant, des défis de la budgétisation aux problèmes même infimes comme l’installation d’une équipe de tournage dans une maison pratique. Il explique que le film était essentiellement la réponse à un défi: il est si difficile de rassembler l’argent pour un film. Mais que se passe-t-il si vous décidez de gagner suffisamment d’argent pour faire une seule histoire avec un ou deux acteurs dans une même maison?

Holroyd a également parlé d’un autre détail étrange du monde du cinéma d’aujourd’hui: la nouvelle monnaie est le temps plutôt que l’argent. La plupart des téléspectateurs ont accès à autant de divertissement qu’ils peuvent en gérer. La question est de savoir comment les amener à passer du temps avec votre travail plutôt qu’avec quelqu’un d’autre? L’avantage, cependant, est que le réalisateur indépendant a tout autant la possibilité, par exemple, sur le menu Netflix ou à la demande, d’attirer votre attention.

Découvrez cette conversation amusante!

Les hantés premières le 22 mai sur demande.

Ecoute maintenant:

https://api.spreaker.com/v2/episodes/27459631/download.mp3

Écoutez sur YouTube:

Découvrez la bande-annonce:

Jason Henderson est l’hôte des Castle of Horror et Castle Talk Podcasts, l’éditeur de la Castle of Horror Anthology série, et l’auteur de Quête du Nautilus: le jeune capitaine Nemo de Macmillan Children’s Books. Son nouveau roman d’horreur, sous le pseudonyme de Peyton Douglas, The Book Man, fait ses débuts le 2 juin.

