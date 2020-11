Les petits commerçants du Royaume-Uni devraient perdre plus d’un milliard de livres sterling sans les marchés de Noël

Les petits commerçants devraient perdre plus d’un milliard de livres sterling en raison de l’annulation des marchés de Noël de haut en bas au Royaume-Uni à la fin d’une année qui les a déjà durement frappés par les restrictions de Covid-19. Trade Buys, a constaté qu’aucun des principaux marchés festifs ne se déroulerait cette année, laissant non seulement les commerçants hors de leur poche, mais limitant également les visiteurs des villes et des villes désespérés d’essayer de compenser les fermetures forcées. L’enquête a révélé que la fermeture des principaux marchés de Noël du Royaume-Uni entraînerait des pertes pour les commerçants de 1,1 milliard de livres sterling. Lorsqu’elles sont ajoutées aux marchés ne vendant pas de marchandises telles que bougies, décorations, cadeaux et vin chaud, les pertes totales devraient être plus proches de 1,5 milliard de livres sterling. Lire la suite Gary Neville lance le groupe de campagne UnitedCity pour aider les propriétaires d’entreprise à interdire le marché de Manchester Le conseil municipal de Manchester a officiellement interdit les marchés de Noël le mois dernier, et la perte pour les commerçants locaux, qui comptent sur la période des soldes de Noël pour jusqu’à la moitié de leur revenu annuel, devrait être environ 306 millions de livres sterling suite à l’absence d’événements annuels à Piccadilly Gardens, Deansgate et Cathedral Gardens.Les pertes pour chaque ville et ville sont basées sur la dépense moyenne des visiteurs sur les marchés, qui, selon la recherche, était de 34 £ par tête. En savoir plus Dernier coronavirus: près de 99% de la population anglaise sera placée en semi-verrouillage dans les deux niveaux les plus difficiles Le conseiller Pat Karney, porte-parole de Noël de Manchester, a déclaré: «Malheureusement, nous avons dû prendre la décision d’annuler les marchés de Noël cette année. Nous n’organiserions jamais un événement qui mettrait en danger la santé des habitants de Manchester et, suivant les conseils de la santé publique, nous ne pensons pas pouvoir organiser un événement qui correspond à nos marchés habituels de renommée mondiale tout en conservant « Les adultes savent ce qui est en jeu en termes de santé, mais je pense que les enfants seront déconcertés par ce qui se passe ce Noël. » Combien de villes du Royaume-Uni et d’Irlande devraient perdre en raison de la fermeture de Manchester – 306,000,000 £ Birmingham – 187,000,000 £ Londres – 119,000,000 £ Nottingham – 98,000,600 £ Newcastle – 91,800,000 Edimbourg – 88,400,000 £ Sheffield – 47,000,000 £ Belfast – £ 44,200,000 Glasgow – £ 34,000,000 Exeter – 20 400 000 £ Bath – 13 600 000 £ York – 11 900 000 £ Winchester – 11 900 000 £ Lincoln – 8 500 000 £ Villes durement touchées par le verrouillage Birmingham est la deuxième ville la plus durement touchée, les commerçants devraient perdre près de 190 millions de £ tandis que les détaillants festifs de Londres devraient perdre. sur environ 120 millions de livres sterling, les commerçants d’Édimbourg seront reculés de près de 90 millions de livres sterling, les entreprises de Belfast d’environ 44 millions de livres sterling et les commerçants de Glasgow d’environ 34 millions de livres sterling. / Getty) Dans le sud-ouest de l’Angleterre, les commerçants d’Exeter (20,4 millions de livres sterling) et de Bath (13,6 millions de livres sterling) seront également durement touchés à l’approche de l’assouplissement des restrictions de niveau à Noël. Manchester subit un coup de 90 millions de livres sterling Les marchés de Noël annuels de Manchester constituent l’une des expériences de marché de Noël les plus importantes et les plus populaires du Royaume-Uni, attirant des milliers de visiteurs dans la région et stimulant l’économie locale, écrit Katie Grant. En 2017, il s’agissait du seul marché britannique à avoir participé à la prestigieuse enquête sur le marché de Noël des meilleures destinations européennes, qui a été votée par des milliers de membres du public de toute l’Europe. Présentant généralement plus de 200 stands répartis sur plusieurs sites, le marché est un élément essentiel de l’offre de vente au détail de Noël de la ville depuis 1999. Chaque année, le marché contribue pour environ 90 millions de livres sterling à l’économie locale, selon les chiffres de l’Association des gouvernements locaux. Les autorités ont annoncé le mois dernier que les marchés de 2020 n’iraient pas de l’avant car même un événement alternatif plus petit ne répondait pas aux exigences de santé publique. Le conseiller Pat Karney, porte-parole de Noël de Manchester, a déclaré que la ville «ne pourrait jamais prendre de risques» pour la santé des gens.