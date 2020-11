Les personnes cliniquement vulnérables recevront le vaccin aux côtés des plus de 70 ans après avoir été placées dans la liste des priorités

Les personnes à très haut risque de coronavirus, qui ont été obligées de se protéger pendant la pandémie en raison de problèmes de santé, ont reçu la même priorité que les plus de 70 ans dans la file d’attente pour recevoir un vaccin.La liste provisoire des vaccins prioritaires publiée par Public Health England a a placé les personnes âgées de 18 ans ou plus qui sont jugées cliniquement extrêmement vulnérables dans le même groupe prioritaire que les personnes âgées de 70 ans et plus. Les dernières nouvelles et analyses de la newsletter i Cela signifie les personnes atteintes de maladies telles que le cancer du sang, des os ou du poumon, une maladie rénale chronique et le syndrome de Down ont été placées dans le groupe prioritaire quatre sur neuf. Auparavant, on s’attendait à ce que les personnes plus jeunes atteintes de telles conditions reçoivent un vaccin seulement après que tout le monde âgé de 65 ans et plus en ait offert un. Une femme tient une petite bouteille portant un autocollant «Vaccin contre le coronavirus COVID-19» et une seringue médicale devant le logo Pfizer affiché sur cette illustration (Photo: DADO RUVIC Fournisseur: REUTERS) Gemma Peters, directrice générale de l’organisation caritative Blood Cancer UK, a déclaré: « C’est une très bonne nouvelle. » Mettre les personnes atteintes d’un cancer du sang au même niveau de priorité que les personnes âgées de plus de 70 ans reflète mieux le fait qu’elles sont particulièrement vulnérables au coronavirus. « Elle a ajouté: » Tout le vaccin peut ne pas fonctionner aussi bien chez les personnes atteintes d’un cancer du sang, donc la vaccination des personnes qui les entourent est un élément essentiel de leur protection. RUPTURE: les personnes atteintes d’un cancer du sang qui sont extrêmement vulnérables cliniquement ont été déplacées vers le haut de la liste provisoire des priorités pour un vaccin. Ils sont désormais au même niveau de priorité que les personnes âgées de plus de 70 ans. C’est une excellente nouvelle! / 1— Blood Cancer UK (@bloodcancer_uk) 27 novembre 2020 «Nous sommes très reconnaissants au gouvernement d’avoir écouté les voix des personnes atteintes d’un cancer du sang et d’autres problèmes de santé à ce sujet.» Il est également important de se rappeler que c’est pas définitivement la liste finale des priorités. «Aucun vaccin n’a encore été approuvé, et nous attendons la confirmation que tout vaccin sera sûr et efficace pour les personnes atteintes d’un cancer du sang.» Groupe prioritaire six pour les adultes à risque sous réserve de l’approbation de l’approvisionnement en vaccins par l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA), énumère également les affections qui relèvent du groupe prioritaire six pour les adultes à risque âgés de 18 à 65 ans, notamment le diabète, les maladies cardiaques chroniques et l’obésité morbide. Les directives provisoires, conseillées par le Comité mixte de la vaccination et de l’immunisation (JCVI), indiquent que l’ordre de priorité devrait être: 1. Les personnes âgées dans une maison de soins et les travailleurs des maisons de soins 2. Tous ces 80 ans et plus et la santé et travailleurs sociaux 3. Tous les 75 ans et plus 4. Tous les 70 ans et plus et les individus cliniquement extrêmement vulnérables, à l’exclusion des femmes enceintes et des moins de 18 ans 5. Tous ces 65 ans et plus 6. Adultes âgés de 18 à 65 ans dans un groupe à risque 7. Tous les 60 ans et plus 8. Tous les 55 ans et plus 9. Tous les 50 ans et plus Le vaccin Pfizer / BioNTech a été le premier à soumettre ses données pour examen par la MHRA la semaine dernière, et le secrétaire à la santé Matt Hancock a déclaré qu’il y aurait 10 millions de doses disponibles au Royaume-Uni d’ici la fin de l’année, sur les 40 millions commandés. Les hôpitaux ont reçu pour instruction de se préparer pour le déploiement d’un vaccin contre le coronavirus dans seulement 10 jours, avec les travailleurs du NHS en premier. Cependant, il y a des problèmes avec le transport et le stockage du vaccin, car il doit être conservé à basse température, il ne peut donc pas être facilement transporté par le personnel de santé tel que les médecins généralistes vers les résidences privées ou les maisons de soins pour personnes âgées pour leur donner le vaccin en premier.