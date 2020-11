Les personnages les plus drôles du casting invité de Brooklyn Nine-Nine

6. Frederick, joué par Nick Offerman dans Ava, Saison 3, Épisode 8

Chaque fois que nous rencontrons les amis et la famille du capitaine Holt, dont beaucoup partagent son comportement stoïque et vulcain, c’est toujours hilarant. JK Simmons en tant que son vieil ami Dillman a failli figurer sur la liste, mais il a juste été renvoyé au poste par Ron Swanson – désolé, Nick Offerman – en tant qu’ex-petit ami de Holt. Il y a beaucoup de croisements entre Parcs et loisirs et Brooklyn Neuf Neuf parmi les acteurs et l’équipe et Offerman n’est même pas le seul Parcs et loisirs ancien élève à apparaître sur cette liste, mais c’est probablement celui dont l’apparence rappelle le plus rapidement son personnage antérieur. L’idée que l’ex-petit ami de Holt est Ron F-ing Swanson n’est que du génie. OK, Frederick n’a pas la magnifique moustache de Swanson (bien qu’il ait une barbe glorieuse) et il est encore plus brusque et impassible, mais il correspond parfaitement à Holt, encore plus dans leur antagonisme mutuel post-rupture que nous ne l’imaginons. étaient dans leur relation.

Moment le plus drôle: Son insistance directe à la porte qu’ils ont une «situation de canard en bois».

5. Mark Devereaux, joué par Nathan Fillion dans Servir et protéger, Saison 4, Épisode 14

C’est toujours drôle à chaque fois que les personnages de la police dans une émission policière visitent le plateau d’une émission policière télévisée, et pour un méta-humour supplémentaire, dans ce cas, l’acteur jouant le détective fictif est joué par un acteur qui travaille sur une émission policière (bien que comme un caractère non flic). Phew! C’est beaucoup de couches de méta. La star pompeuse de Nathan Fillion qui pense apparemment que jouer un détective fait de lui un détective est très drôle, et ça va mieux quand il s’avère que c’était une ruse pour dissimuler sa propre activité criminelle avant qu’il ne se plie comme du papier mouillé. C’est juste dommage que nous n’ayons pas pu le voir davantage.

Moment le plus drôle: Devereaux essaie d’activer l’acte de détective en colère de son émission pour dissimuler son propre crime, seulement pour être confronté à bien plus qu’un «lambeau» de preuves et se plier immédiatement.

4. Eleanor Horstweil, interprétée par Kathryn Hahn dans Situation d’otage, Saison 3, Épisode 11

Nous avons beaucoup entendu parler de l’ex-femme de Boyle au cours des deux premières saisons, en partie parce que Boyle vivait toujours dans son sous-sol, traînant avec son nouveau mari Hercules. Nous savions quel genre de personne était Eleanor lorsque Boyle a expliqué qu’il avait la maison de plage de décembre à février. Quand nous la rencontrons enfin en chair et en os, Kathryn Hahn ne déçoit pas – Eleanor est sûrement l’un des personnages les plus purement horribles que nous ayons vus dans la série (et oui, nous incluons tous les meurtriers). Elle frappe un prêtre de 90 ans avec sa voiture, puis détruit le sperme congelé de Boyle, le tout sans aucun sentiment de culpabilité apparent, et elle s’en tire largement aussi. Mais elle fait tout cela avec une betaion parfaitement impassible et une attitude insouciante, chaque acte horrible plus drôle que le dernier.

