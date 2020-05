Les personnages de Ryan Gosling sont-ils tous des réplicants? /Film

Comme nous vivons tous dans notre propre enfer quelque peu post-apocalyptique en ce moment, c’est le moment idéal pour Remorques honnêtes pour jeter un coup d’œil à la suite de thriller de science-fiction visuellement époustouflante et à combustion lente qui est Blade Runner 2049. Alors que certains s’attendaient à ce que la suite atterrisse comme un redémarrage à succès, le réalisateur Denis Villeneuve nous a donné un suivi contemplatif et réfléchi du film original qui approfondit encore plus l’idée de ce que signifie être humain. Et vous avez beaucoup de temps pour y réfléchir depuis Ryan Gosling nous donne un silence sans fin alors qu’il se promène dans un avenir post-apocalyptique.

Remorque Blade Runner 2049

Ryan Gosling peut être la star de ce film en tant que nouveau type de réplicant, mais quand vous regardez comment il se comporte dans ce film, vous vous demanderez peut-être si presque tous les autres personnages qu’il a joué au fil des ans sont également des réplicants. Il est étrangement silencieux, errant toujours un peu sans but et faisant tout ce qu’il peut pour montrer peu d’émotion.

Le pire dans Blade Runner 2049 est qu’il a livré tout ce que les fans auraient voulu d’une suite au Blade Runner original, mais il n’a tout simplement pas obtenu le soutien au box-office dont il avait besoin pour nous assurer d’obtenir une science-fiction plus provocante comme celle-ci. Tout ne doit pas être Ready Player One, et ce serait bien si tous ceux qui demandent des films comme celui-ci les soutenaient dans les salles au lieu de les pirater ou d’attendre de les regarder sur le câble. C’est pourquoi nous ne pouvons pas avoir de belles choses.

