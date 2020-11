Les personnages d’Apex Legends reçoivent une série de modifications dans le patch de la saison 7, y compris des modifications du leurre de Mirage, de la hitbox de Pathfinder et du gaz de Caustic

in

Prenez votre café et vos lunettes de lecture – aujourd’hui Apex Legends les notes de patch sont un doozey.

Respawn a publié les notes de mise à jour de la saison sept, qui incluent une myriade de modifications apportées à un certain nombre de légendes. Bangalore, Mirage, Octane, Wattson, Rampart et Loba reçoivent tous de légers buffs, avec quelques autres ajustements au kit de Caustic et Pathfinder.

Le Rolling Thunder de Bangalore va exploser deux secondes plus tôt maintenant, à la marque des six secondes. Cela devrait aider à offrir le même potentiel de zonage tout en obligeant une équipe à sortir plus rapidement.

Les leurres de Mirage reçoivent un amour bien mérité avec leur santé maintenant à 45. Les ennemis devraient maintenant consacrer plus de temps à attaquer un clone, vous permettant de profiter de leur bref manque de concentration. Le taux de guérison d’Octane est doublé, passant de 0,5 points de vie par seconde à un, et les clôtures de Wattson infligent 15 dégâts par contact (au lieu de 10).

Le marché noir de Loba permettra aux joueurs de récupérer des munitions sans compter pour les emplacements maximum. Et le démarrage de Sheila et Amped Wall de Rampart sera réduit pour l’aider à se mettre en place plus rapidement et à pleuvoir des balles.

Image via Respawn Entertainment

Les changements caustiques sont une épée à double tranchant. La vision des joueurs ne sera plus floue lorsqu’ils se trouveront dans un piège à gaz ou une grenade Nox car Respawn estimait qu’il était «extrêmement difficile de riposter». dix.

Et Pathfinder a été ajusté mais n’a pas reçu le buff que les joueurs voulaient. Le robot adorable continuera à avoir le debuff Low Profile et les modifications apportées à sa hitbox devraient supprimer beaucoup d’espace négatif entre ses bras et ses jambes. Si son taux de victoire est négativement impacté par ces changements, Respawn a déclaré qu’il «abandonnerait» Low Profile.

Le robot subit également des modifications de son grappin, qui ne vous obligera plus à toucher le sol pour être considéré comme terminé. Respawn ne veut pas punir les joueurs pour avoir «enchaîné parfaitement le grappin dans d’autres mécanismes de mouvement». Le temps de recharge de la capacité a été ramené à 30 secondes, avec un plafond de 35 secondes en fonction du temps d’antenne que vous obtenez.

Sommet La saison sept, Ascension, débute le 4 novembre.

