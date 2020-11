Les personnages d’AC Valhalla incluent Cody Bellinger des Dodgers

Le joueur de la MLB Cody Bellinger a révélé que sa ressemblance ferait une apparition dans Ubisoft Assassin’s Creed Valhalla.

Bellinger a déclaré à ESPN qu’il jouerait le rôle d’un Viking nommé Otta Sluggasson et qu’il a pu balancer une chauve-souris pendant le processus de capture de mouvement, ce qui lui est venu tout naturellement. Les joueurs rencontreront son personnage au cours de l’histoire et devront le battre dans un défi pour avancer.

Vous pouvez me trouver en mode histoire. Vous devez me battre dans le défi pour passer à la prochaine place. Je m’appelle Otta Sluggasson – cela se traduit par quelque chose comme «power hitter» ou «big hitter» ou quelque chose comme ça. C’était super excitant quand je tournais pour ça, et j’ai pu balancer une batte ou un bâton ou une hache, donc c’était super naturel pour moi.

Otta Sluggasson weilds un « gros ol » tronc d’arbre dans Valhalla, que Bellinger a décrit comme « probablement ce qu’ils ont balancé dans les années 1920, Babe Ruth et eux, tout comme un gros truc en bois. » Il a également décrit le processus de capture de mouvement.

Vous avez un tas de balles sur vous, des capteurs de mouvement et un costume serré. Et j’ai dû me raser tout le visage – j’avais l’air d’un petit enfant. En bougeant, je pouvais voir mon personnage, mon Viking, à l’écran. Je me balançais et marcherais comme le ferait un Viking, les muscles sortis, tout gros.