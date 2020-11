Les performances de Cyberpunk 2077 PS4 et Xbox One sont «  étonnamment bonnes  »

CD Projekt RED a déclaré qu’en dépit de l’ampleur Cyberpunk 2077Dans le monde, le jeu fonctionne «étonnamment bien» sur la PlayStation 4 et la Xbox One standard.

Interrogé sur les performances du jeu sur les plates-formes de dernière génération, le président-directeur général Adam Kicinski a déclaré: «Bien sûr, un peu moins que chez les pros, mais étonnamment bon je dirais, pour un monde aussi vaste. Donc, un peu plus bas, mais très bon. Voilà la réponse. »

Lorsqu’un investisseur a souligné que des aperçus pratiques récents se plaignaient des bugs dans Cyberpunk 2077, Kicinski a déclaré que le CDPR était conscient des bogues et travaillait à les corriger. Il a ajouté qu’il est impossible pour un jeu aussi complet que Cyberpunk 2077 être sans bogue, mais a déclaré qu’ils devraient être à peine perceptibles.

Donc, en termes de bugs, nous en sommes tous conscients. Bien sûr, un si gros jeu ne peut pas être simplement exempt de bogues. C’est assez évident, mais nous pensons que le niveau sera aussi bas que pour permettre aux joueurs de ne pas les voir. Et heureusement, certains bugs ont été causés par des fonctionnalités générales et beaucoup d’entre eux sont déjà corrigés. Ainsi, ce que les joueurs obtiendront sera différent et ce que les téléspectateurs obtiendront lors de la révision finale est meilleur que ce que les prévisionnistes ont obtenu.