Les pensées de la star de l’Outlander Caitriona Balfe sur le lien de Sam Heughan risquent de refaire surface à mesure que les chances de l’acteur s’améliorent

Yakuza: comme un dragon a frappé les magasins au Japon plus tôt cette année. Maintenant, les fans de la franchise ont enfin une idée du moment où l’expérience arrivera dans l’ouest. Sega prévoit de lancer le jeu en novembre pour PlayStation 4, PC et Xbox One. De plus, il servira de titre de lancement Xbox […] Plus

Partager :