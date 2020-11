Les péchés du passé rattrapent Joachim Löw et l’équipe DFB

La faillite 6-0 de l’équipe nationale allemande était, de l’avis de l’ancien vice-champion du monde Dietmar Hammann, le prix élevé des péchés du passé.

Dans son Ciel-Column, l’expert de la télévision a également indiqué que l’entraîneur national Joachim Löw était vraisemblablement surchargé à façonner le bouleversement et a également rendu l’entraîneur responsable de la perte d’image publique de l’équipe.

« Löw a toujours eu des équipes et des joueurs exceptionnels qui ont géré seuls les problèmes dans le vestiaire. Maintenant, il semble perdu », a déclaré Hammann:

« Il a le sentiment qu’il ne peut plus rejoindre l’équipe comme il l’a fait il y a peut-être trois ans. Et si tel est le cas, alors les problèmes sont plus profonds que quiconque voudrait l’admettre », écrit-il. À son avis, la sélection faite par la DFB « fait encore un peu une impression sans chef ».

Avec un retard, les omissions autour de l’échec de la défense du titre de la Coupe du monde 2018 en Russie prendraient leur revanche. « C’était complaisant qu’avant la Coupe du monde 2018, ils n’aient même pas envisagé l’idée que quelque chose pouvait mal tourner et qu’ils aient prolongé le contrat avec Löw », a écrit Hamann.

Mais plus que l’échec embarrassant de la Russie n’aurait endommagé l’équipe nationale et son image, le retrait ultérieur de Thomas Müller, Jerome Boateng et Mats Hummels, a déclaré l’ancien légionnaire anglais: «L’équipe nationale a progressivement perdu sa crédibilité depuis 2018. Art et la façon d’éliminer les joueurs méritants était irrespectueuse. Cela a commencé le déclin graduel de la crédibilité. «

Hamann: « Löw a développé l’entêtement »

Les nombreuses demandes de retour de Müller, Boateng et Hummels en équipe nationale n’ont que des perspectives de succès limitées pour Hamann: « J’ai le sentiment que Joachim Löw a développé un certain entêtement. Il y parvient maintenant, que ce soit juste ou non. . » Après la fin du match en Espagne, « cela aurait été l’occasion idéale de dire: nous y réfléchirons. »

Pour Hamann, cependant, Löw ne peut que bénéficier d’un changement d’avis sur cette question de personnel controversée: « S’il tournait le dos à sa décision, ce ne serait pas une perte de visage, mais un signe de force. »