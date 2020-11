Les PDG de NVIDIA et de Zoom parlent de l’avenir du travail

Au milieu d’une pandémie qui a mis en ligne une grande partie du travail, de l’apprentissage et même des réunions de famille dans le monde, deux des dirigeants qui ont rendu possible le monde virtuel d’aujourd’hui se sont rencontrés jeudi, ailleurs – Zoom – pour parler de la suite.

Le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, et le PDG de Zoom, Eric Yuan, ont pris la parole lors de l’événement utilisateur Zoomtopia de la société de vidéoconférence en ligne dans le cadre d’une conversation informelle et variée.

« Sans ce que Zoom a fait, la récente pandémie serait insupportable », a déclaré Huang. La situation actuelle, a expliqué Huang, «a accéléré l’avenir, elle a mis en avant l’urgence d’un avenir numérique».

Devant un public virtuel du monde entier, les deux ont parlé de leur parcours entrepreneurial, de la culture d’entreprise unique de NVIDIA et de la façon dont NVIDIA associe les mondes virtuel et réel pour aider les employés de NVIDIA à collaborer.

L’apparition de Huang à Zoomtopia fait suite à la conférence sur la technologie GPU de NVIDIA la semaine dernière, où Huang a présenté le point de vue de NVIDIA sur l’informatique des centres de données et a introduit de nouvelles technologies dans les centres de données, l’IA de pointe et la santé.

Yuan portait de manière ludique une veste en cuir, assortie à la tenue de marque de Huang – et a brièvement présenté une cuisine virtuelle élégante comme toile de fond, rendant hommage aux présentations que Huang a données depuis sa cuisine cette année – a commencé leur conversation avec Huang en posant des questions sur sa jeunesse.

«J’ai eu la chance que mes parents aient travaillé dur et que toutes les personnes qui m’entouraient travaillaient dur», a déclaré Huang, ajoutant qu’il se concentrait sur l’école et le sport, en particulier le tennis de table. «Pour moi, travailler c’est vivre, travailler c’est respirer et, pour moi, ce n’est pas du tout du travail – j’aime trop ça.

C’est la mission de NVIDIA, a déclaré Huang, qui continue de le motiver, alors que la société est passée de l’invention du GPU à la pionnière de nouvelles possibilités en robotique et en IA.

Le fil conducteur: depuis le début, NVIDIA a mis l’accent sur le calcul accéléré.

«Nous avons construit une machine à remonter le temps», a déclaré Huang, évoquant le travail de NVIDIA dans la découverte de médicaments à titre d’exemple. «Ainsi, au lieu de mettre 10 ans à découvrir un médicament en particulier, nous aimerions que les médicaments, les thérapies et les vaccins soient découverts en quelques mois.»

Zoom et NVIDIA, a déclaré Huang, partagent un «objectif singulier et un sens du destin», a déclaré Huang, qui a rendu le monde meilleur.

«Le fait que Zoom ait existé et que votre vision soit devenue réalité signifie que nous pouvons être ensemble même si nous ne sommes pas ensemble», a déclaré Huang.

«Vous pouvez regarder votre travail et imaginer l’impact sur la société et les avantages qu’il apportera et c’est à vous de le faire d’une manière ou d’une autre», a déclaré Huang. « Si vous ne le faites pas, personne d’autre ne le fera – et c’est passionnant pour moi, j’aime ce sentiment. »

Yuan a également posé des questions sur la culture de NVIDIA et l’avenir du travail, qui, selon Huang, fusionnera de plus en plus les mondes physique et virtuel.

Aujourd’hui, par exemple, nous pouvons signaler à vos collègues que nous serons la FMH ou que nous travaillerons à domicile.

Le jargon du bureau, cependant, peut changer pour refléter la nouvelle réalité, où être au bureau n’est pas nécessairement la norme.

«À l’avenir, nous dirons que nous allons ‘aller au bureau’», a déclaré Huang. «Aujourd’hui, nous disons ‘WFH’, à l’avenir nous dirons ‘GTO’.»

Des outils tels que Zoom permettent aux collègues de se rencontrer, face à face, de chez eux, depuis un bureau, de n’importe où dans le monde.

De plus en plus, le travail se déroulera dans un hybride entre le bureau et la maison, la réalité physique et virtuelle.

NVIDIA, par exemple, a créé une plate-forme appelée NVIDIA Omniverse qui permet à des collègues travaillant dans différents endroits et avec différents outils de collaborer en temps réel.

«Le monde Adobe peut se connecter au monde Catia et ainsi de suite», a déclaré Huang. «Nous pouvons faire travailler différents designers les uns avec les autres chez eux.»

Le moment présent a «mis en avant l’urgence d’un futur numérique, il nous a fait prendre conscience que complètement physique n’est pas suffisant, que complètement numérique n’est pas suffisant», a déclaré Huang. «L’avenir est un monde de réalité mixte.»