Les PC gaming portables Intel arrivent, les prix RAM baissent enfin, deux générations révolutionnaires se préparent, ce que Qualcomm doit affronter

Intel pourrait s’imposer dans la prochaine génération de PC gaming portables, à condition que la flambée des prix de la RAM n’enterre pas ce marché émergent. Une évolution technologique qui redistribuerait les cartes face à AMD et Valve.

Le marché des consoles portables gaming connaît une transformation majeure. Après des années de domination par AMD avec ses puces Ryzen Z1, Intel semble prêt à reconquérir ce segment avec ses derniers processeurs basse consommation. Mais cette ambition se heurte à un obstacle de taille : l’explosion du coût de la mémoire vive.

La menace du “RAMpocalypse” sur l’écosystème gaming portable

Le terme “RAMpocalypse” illustre parfaitement les tensions actuelles sur le marché de la mémoire. Les prix de la RAM ont connu une hausse spectaculaire ces derniers mois, impactant directement le coût de production des appareils gaming portables. Cette flambée menace de rendre prohibitifs les futurs modèles, quel que soit le fabricant de processeur.

Pour les constructeurs comme Asus, MSI ou Acer, l’équation devient complexe : maintenir des prix attractifs tout en intégrant suffisamment de mémoire vive pour faire tourner les jeux modernes. Les configurations actuelles oscillent généralement entre 16 et 32 Go de RAM, un volume devenu indispensable pour les titres AAA récents.

Intel face à l’hégémonie AMD sur le segment portable

Depuis le lancement du Steam Deck en 2022, AMD a su s’imposer comme le fournisseur de référence pour les PC gaming portables. Ses puces Ryzen Z1 et Z1 Extreme équipent la majorité des appareils du marché, de l’Asus ROG Ally au Lenovo Legion Go.

If the RAMpocalypse doesn't price them into oblivion, the next generation of hot handheld gaming PCs could well be Intel-powered https://t.co/1JVFRaBJ4a — PC Gamer (@pcgamer) May 1, 2026

Intel n’a pas dit son dernier mot. Ses dernières générations de processeurs Core Ultra affichent des performances graphiques intégrées nettement améliorées, tout en conservant une efficacité énergétique cruciale pour l’autonomie. Cette combinaison pourrait séduire les constructeurs cherchant des alternatives à AMD.

Un marché à fort potentiel malgré les défis économiques

Un marché à fort potentiel malgré les défis économiques

Les PC gaming portables représentent aujourd’hui l’un des segments les plus dynamiques du marché gaming. Entre la popularité croissante du Steam Deck et l’arrivée de Windows sur ces plateformes, la demande ne cesse de croître.

Reste que cette croissance dépendra largement de la capacité des constructeurs à proposer des prix accessibles. Si la crise de la RAM perdure, elle pourrait freiner l’adoption grand public et maintenir ces appareils dans une niche premium. L’enjeu pour Intel sera alors de proposer des solutions suffisamment attractives pour convaincre, même dans un contexte de coûts élevés.

L’année 2026 pourrait ainsi marquer un tournant : soit l’émergence d’Intel comme acteur majeur des PC gaming portables, soit un ralentissement du segment sous la pression des prix. Les prochains mois de développement produit seront déterminants.