Les partisans de Trump affluent dans les capitales des États samedi

Comme la phrase est enfin arrivée samedi après une semaine épuisante et tendue au cours de laquelle Joe Biden deviendra le quarante-sixième président américain, des villes de tout le pays se préparaient à un aspect plus sombre: la violence potentielle.Certains partisans du président Donald Trump ont afflué dans les capitales des États, inspirés par une campagne de marketing connue sous le nom de «Cease the Steal», un effort pour délégitimer le vote dépendant qui a été lancé à partir de Fb pour avoir répandu de la désinformation et incité à la violence. – – – «Tout le monde sait pourquoi Joe Biden s’empresse de poser faussement parce que le vainqueur, et pourquoi ses alliés des médias tentent si ardemment de l’aider: ils n’ont pas besoin que la réalité soit découverte», a déclaré Trump dans une annonce après le la race était connue sous le nom de. «La simple vérité est que cette élection est loin d’être terminée.» Au milieu de quelques échanges de phrases passionnées, les contre-protestations préliminaires ont été principalement pacifiques dans les heures qui ont suivi la victoire de Biden. Cependant, les partisans de Trump sont restés provocants. Beaucoup de gens se sont massés à l’extérieur du Capitole de l’État à Lansing, Michigan, agitant des indicateurs disant «Ce n’est pas fini» et scandant «Nous avons reçu!» Un certain nombre de dizaines de partisans de Biden se tenaient à proximité, exhortant le groupe à simplement accepter les résultats des élections. COMMENT SE PRÉPARER: Que ce soit pour célébrer ou protester tout au long du COVID-19 après l’élection, voici ce qu’il faut mettre, porter et savoir Westland, vêtu d’un maillot de bain drapeau américain, a déclaré qu’il soupçonnait une fraude électorale après la pression pour le vote des absents en raison de considérations de sécurité COVID-19. « Si Joe Biden a reçu légitimement, je suis d’accord avec ça », a déclaré Elkin. «L’intégrité électorale est une pierre angulaire de la société qui s’effrite.» Après la campagne d’un an de Trump contre le vote par correspondance, les électeurs du président avaient hésité à voter de cette manière, alors que les partisans de Biden ont adopté la stratégie en raison de la pandémie de coronavirus. Les partisans de Biden ont dominé le vote par correspondance par une marge de 2 contre 1 à l’échelle nationale. C’est pourquoi Trump est apparu en avant dans un certain nombre d’États du champ de bataille la nuit des élections, mais la course s’est déplacée vers Biden, car les bulletins de vote par correspondance avaient été comptés.Intégrité électorale: comment les États arrêtent la fraude électorale et sont surveillés par les démocrates et les républicains réunis au Capitole de l’État à Salem, Oregon, agitant des drapeaux américains et des indicateurs Trump, en plus d’indicateurs remettant en question les résultats des élections.Jo Rae Perkins, qui s’est présenté sans succès en tant que républicain contre le démocrate Jeff Merkley pour le Sénat américain, s’est entretenu avec le groupe «C’est un enchantement pour le ciel», a-t-elle déclaré. «Nous devons prier pour Trump, pour sa famille et pour son placard.» La manifestation a attiré l’attention de la police de l’État de l’Oregon, en plus des contre-manifestants. La police d’État a retweeté des messages du journaliste Sergio Olmos avec Oregon Public Broadcasting, montrant un officier demandant à un groupe de partisans de Black Lives Matter de «remonter la route pour désescalader», ce que le groupe a accepté de faire. nuit. Il y a eu deux manifestations distinctes à Salem, a déclaré OSP dans un courrier électronique. L’un a commencé à midi, PST, sur le Capitole, tandis que l’inverse a commencé à 17 heures, PST. et marcha vers le Capitole. 4 personnes avaient été arrêtées au cours de la journée – deux des arrestations comprenaient des prix d’agression. L’OSP a ajouté son enquête sur les différentes revues. La division de police de Salem a suggéré aux automobilistes de «se tenir à l’écart de tout voyage inutile dans l’espace du capitole de l’État» après le début de ce que la police a appelé «une marche impromptue». Les personnes ayant participé à la marche avaient été priées de se disperser, conformément à la police. À 7 h 25, heure du Pacifique, la division de police de Salem a tweeté que les rues du centre-ville avaient été «claires pour les visiteurs du site». À Sacramento, des combats ont éclaté entre des dizaines de partisans de Trump et de partisans de Biden sur une route de la métropole. Des coups de poing avaient été lancés, mais il n’y avait eu aucun examen de grands accidents.À Lansing, environ 500 partisans de Trump ont franchi les marches du Capitole du Michigan et se sont répandus dans le jardin, accusant, sans preuve, que l’élection avait été truquée en faveur de Biden. Ailleurs, quelques-uns des partisans de Trump semblaient brillants. Ce n’est pas le résultat que Krishnan Seshasayee, un architecte informatique de Chicago qui dit qu’il se penche sur le républicain, a souhaité et travaillé comme il dit qu’il l’accepte. « Cette élection n’est certes pas si dangereuse pour les conservateurs », a déclaré Seshasayee. Les républicains ont réduit l’avance de Nancy Pelosi au sein du Home et il a assuré qu’ils conserveraient la direction du Sénat. Et, à cause de Trump, il dit qu’il y a moins de juges militants dans la salle d’audience suprême. Quant aux allégations de fraude électorale, Seshasayee a ajouté: «Quand vous ne montrez pas les allégations, il est important de croire à la méthode. Je me contenterai que peu importe le résultat de la procédure judiciaire dans cette affaire. »Environ trois heures après que la victoire ait été connue sous le nom de Related Press, tout un groupe de partisans de Trump se sont réunis au Capitole de l’État de Phoenix pour un« cessez-le-feu ». la protestation Voler »peu après midi. L’occasion était prévue avant l’information sur la victoire de Biden après trois jours de manifestations contre le cœur des élections du comté de Maricopa. À l’extérieur du Capitole à Albany, New York, les partisans de Trump ont hissé des drapeaux et des affiches américains disant «cessez de voler». Dans le Statehouse de Columbia, en Caroline du Sud, les manifestants ont défilé avec des indicateurs qui apprennent «cesser la fraude électorale». Alors que les partisans de Biden envahissaient les rues d’Austin, au Texas, les fidèles de Trump avaient été inébranlables, espérant un résultat final spécial.Otilia et Jesse Fraga de Pflugerville, au Texas, ont déclaré qu’ils n’étaient pas prêts à se rendre. «J’aimerais que cela aille devant les tribunaux. Je me fiche de savoir qui gagne tant que c’est réputé », a déclaré Otilia Fraga.Chris Wodke, un habitant de la métropole de Milwaukee, a déclaré que les médias n’avaient pas le droit de nommer la course samedi et qu’aucune personne n’a besoin d’être déclarée présidente avant tout «Je souhaite que les votes autorisés soient comptés et que les directives juridiques soient adoptées», a-t-elle déclaré. «Je comprends que mon aspect peut perdre légitimement. Si nous perdons joli, c’est comme ça que ça se passe. »Pendant des mois, Trump a cherché à douter fermement de l’intégrité d’élections qui reposent considérablement sur le vote par correspondance. Il a affirmé, sans preuve, que l’élection avait été truquée contre lui, et il a continué à attiser ces flammes samedi. Cependant, les consultants électoraux affirment que prendre le temps de dépendre les votes ne sera pas une indication de faute. Les consultants bipartis s’accordent à dire que la fraude électorale – bourrer les bacs de vote ou voter dans un certain nombre de cas – est un crime extrêmement rare avec pratiquement aucune probabilité d’affecter l’élection présidentielle.Bien que Trump ait affirmé à plusieurs reprises que la fraude par vote par correspondance est répandue, seulement 207 entrées du conservateur La base de données Heritage Basis est répertoriée sous la classe de sondage frauduleux des absents. Non seulement {cette} petite tranche de la base de données générale du patrimoine, elle représente une bonne partie plus petite de la variété des élections autochtones, étatiques et nationales tenues depuis 1979, ce qui revient à la base de données. Et même ces chiffres pourraient aussi être gonflé. Les journalistes de USA TODAY, travaillant avec Columbia Journalism Investigations et la collection PBS «Frontline», ont enquêté sur les exemples cités dans la base de données Heritage et ont découvert qu’ils avaient introduit «des informations trompeuses et incomplètes qui exagèrent la variété des cas de fraude présumés et contiennent des exemples où aucun crime a été dévoué. »Biden gagne: le démocrate qui a juré de revenir à la« normalité »bat Trump lors des élections cliffhangerCependant, les officiers à travers les États-Unis avaient l’intention d’être impliqués dans la violence. Des manifestants armés – certains portant des fusils de chasse, des armes de poing et d’autres des carabines semi-automatiques – se sont rassemblés tout au long de la semaine sur les lieux de travail extérieurs où le personnel comptait les bulletins de vote.De nombreuses grandes régions métropolitaines américaines ont pris le look troublant des forteresses toute la semaine en tant que restaurants, magasins de détail contes et différentes entreprises ont fermé les fenêtres de la maison. Un supposé tank basé en Belgique qui se concentre sur l’arrêt des conflits meurtriers dans le monde entier – souvent dans des endroits similaires à l’Éthiopie – avait pour la première fois les États-Unis en ligne de mire, publiant un rapport mettant en garde contre la violence électorale. «L’élection présidentielle américaine de 2020 présente des dangers inconnus dans le dernier passé historique. Il est concevable que la violence puisse éclater pendant le vote ou le décompte prolongé des sondages. Les officiers doivent prendre des précautions supplémentaires », a averti le Worldwide Disaster Group. Certains sondages extérieurs portant des armes disent que leur mission est pacifique. «Je suis ici pour garder une protestation pacifique», a déclaré Keith Owen, qui portait un fusil d’assaut semi-automatique et portait une arme de poing dans un étui attaché à sa jambe. Son gilet contenait des munitions supplémentaires. Owen, qui se décrit comme un vétéran ayant servi en Afghanistan, faisait partie d’une centaine de partisans de Trump réunis pour une troisième journée consécutive vendredi devant le cœur des élections de Phoenix.Le trésorier du comté de Detroit, Eric Sabree, a déclaré qu’il avait fermé son lieu de travail en raison de À Philadelphie, deux hommes avec des armes de poing avaient été arrêtés jeudi soir près du cœur de la conférence où le décompte des voix persévérait.Nouvelles informations: Trump était à l’adhésion au golf de Virginie lorsque la course était connue pour le plafond de BidenGlass endommagé: Kamala Harris brise le plafond de verre en tant que première vice-présidente féminine, première fille vice-présidente de la couleur

