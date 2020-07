Les participants à la bêta des Avengers de Marvel débloquent des produits cosmétiques Fortnite

Défis complets pour les prix promotionnels croisés



par Sammy Barker il y a 32 minutes

Marvel’s Avengers est en train de devenir un monstre absolu d’une version bêta, et vous pouvez en savoir beaucoup plus à ce sujet via le lien: Marvel’s Avengers PS4 Beta: Heures de lancement et ce qui est inclus. En plus de diverses cartes de titre exclusives qui continueront jusqu’à la version finale, les participants pourront également débloquer des produits cosmétiques Fortnite, dans le cadre d’un programme de promotion croisée.

Le blog PlayStation explique: «Nous sommes ravis de vous annoncer que nous faisons équipe avec l’équipe Fortnite pour des récompenses en jeu impressionnantes. Les joueurs qui terminent les trois défis HARM-room de la bêta gagneront la pioche Hulk Smashers avec un style Hulkbuster bonus dans Fortnite. C’est une incitation supplémentaire intéressante pour les fans des deux jeux.

[source blog.playstation.com]

