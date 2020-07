Les parents de jumeaux appellent à leur permettre d’apprendre dans les mêmes «  bulles scolaires  »

Les parents de jumeaux ont fait part de leur inquiétude quant au fait que les écoles les placent dans des bulles séparées, augmentant le risque de propagation des infections à Covid-19.Le directeur général de Twins Trust a écrit au secrétaire à l’Éducation, Gavin Williamson, demandant au gouvernement de définir des orientations claires. pour le retour des écoles en septembre.De nombreux chefs d’établissement appliquent le système de bulles dans les écoles où des classes séparées passent toute la journée ensemble, y compris le déjeuner et les heures de jeu, et ne se mélangent pas avec d’autres classes.La newsletter a coupé le bruit Pourtant parce que les jumeaux et les triplés sont Généralement enseigné dans différentes classes en temps normal, des dizaines de milliers d’enfants doivent être séparés dans des bulles séparées selon les directives de Covid-secure, augmentant le nombre de contacts potentiels contre le coronavirus pour une famille avec des jumeaux.Le secrétaire d’État britannique à l’éducation Gavin Williamson (Photo: Stefan Rousseau / Pool / AP) Keith Reed, PDG de Twins Trust, a déclaré: «Nous avons été inondés de complai nts des parents au sujet des écoles séparant leurs enfants, lorsqu’ils ne le souhaitent pas pour des raisons de sécurité et vont à l’encontre de leurs propres souhaits en tant que parents. «Les parents craignent que cela augmente le nombre de contacts rencontrés dans la famille.» pas d’obligation pour les frères et sœurs d’être dans la même bulle, mais ne fait pas de règles spécifiques pour les jumeaux. En savoir plus Étendre la gratuité des services de garde pour empêcher les jeunes de prendre du retard avant la rentrée scolaire, déclare le commissaire à l’enfance Dans une lettre à M. Williamson, M. Reed a écrit: «S’il est évident que cela augmentera le risque potentiel d’exposition au Covid-19 pour l’ensemble du ménage parce que ces enfants vont rencontrer des enfants et des adultes doubles, triples voire plus, un nombre important d’écoles ont refusé de faire des changements. »Le secrétaire à l’Éducation n’a pas encore répondu à la lettre. Les contacts sociaux se sont multipliés Kate Broomhall, qui a six ans. jumeaux et est un enseignant d’école primaire, a déclaré: «Tous les conseils aux écoles sur la réouverture indiquent que les contacts sociaux des enfants doivent être réduits au minimum.» En mettant les jumeaux dans des bulles séparées, le nombre de contacts sociaux est également multiplié. Sur une note pratique, le fait que différentes bulles puissent avoir des heures de début et de fin différentes ajoute au stress exercé sur les parents à un moment déjà très chargé. « De plus, si une bulle doit s’auto-isoler en raison d’un test positif de l’un des membres, une famille pourrait avoir une situation où ils ont un enfant à la maison s’isolant à un moment donné et un autre quelques semaines plus tard. »Mme Broomhall, qui est consultante honoraire pour Twins Trust, a déclaré que ses propres enfants avaient été maintenue dans la même bulle de travailleurs clés de l’année 1 pendant la pandémie. Le ministère de l’Éducation n’a pas répondu à une demande de commentaire.

