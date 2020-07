Les parents de Harry Dunn affirment que la police est «  exonérée de tout blâme  » pour le scandale alors qu’elle concentre le feu sur le Foreign Office

Les parents de Harry Dunn ont abandonné leur action en justice contre la police du Northamptonshire après avoir conclu que la force était «exonérée de tout blâme» suite à la mort de leur fils. Le secrétaire Dominic Raab a «fait obstruction à la justice» en permettant au suspect de l’accident qui a tué son fils de quitter le Royaume-Uni. RAF Croughton, Northamptonshire, lorsqu’elle s’est écrasée contre la moto conduite par M. Dunn en août de l’année dernière. conduite du mauvais côté de la route au moment de l’accident, a été accusé d’avoir causé la mort de M. Dunn par conduite dangereuse en décembre 2019, mais un extraditi sur demande a été rejetée par les États-Unis. » Gardés dans l’obscurité » La mère de M. Dunn, Charlotte Charles, et le père Tim Dunn ont fait appel à la police du Northamptonshire en justice alors qu’ils cherchaient à comprendre comment Mme Sacoolas pouvait réclamer l’immunité. a maintenant décidé de mettre fin à la procédure contre la police, affirmant que les documents divulgués dans le cadre de la procédure judiciaire ont démontré que la force était «gardée dans l’ignorance» par le ministère des Affaires étrangères pendant le scandale. Lire la suite Harry Dunn: les responsables américains « furieux » de la mise en demeure internationale de la suspecte Anne Sacoolas Les documents consultés par l’agence de presse Press Association montrent que la police du Northamptonshire a déclaré qu’elle n’avait pas été informée par le FCO des arrangements qui permettaient à Mme Sacoolas de revendiquer l’immunité diplomatique .La force affirme également que le FCO ne lui a pas parlé du risque de retrait de Mme Sacoolas du Royaume-Uni ou de l’existence d’une renonciation à l’immunité de son mari Jonathan – empêchant les agents de l’interroger en tant que témoin. être impliqué dans l’affaire en tant que «partie intéressée» à la demande du chef de la police Nick Adderley.Il est également entendu que la force ne demandera pas de dépens contre la famille pour son implication dans la procédure.La famille de Harry Dunn a déclaré que la police du Northamptonshire était ‘ absous de tout blâme »dans leur réclamation légale contre le Foreign Office. (Photo: Peter Summers / Getty) Combler la brèche d’immunité Le département d’État américain a décrit la décision de ne pas autoriser l’extradition de Sacoolas vers le Royaume-Uni comme étant «définitive», mais le Royaume-Uni et les États-Unis ont depuis accepté de modifier l ‘«anomalie» qui a permis Dans une déclaration écrite publiée le 22 juillet, M. Raab a déclaré que le changement permettrait de «poursuivre au pénal les membres de la famille» du personnel américain de la base aérienne, si ces «circonstances tragiques se reproduisaient». Charles, a déclaré que la déclaration de Raab était un «grand pas en avant», ajoutant que l’un des objectifs de la famille était que cela «n’arrive plus jamais à une autre famille» .En mai, la police britannique a émis un mandat d’arrêt international demandant l’arrestation de Mme Sacoolas si Elle quitte les États-Unis. « Absence de blâme » Expliquant pourquoi les parents ont abandonné les poursuites contre la police du Northamptonshire, le porte-parole de la famille Radd Seiger a déclaré à l’Association de la presse: , les parents sont désormais convaincus que la police est exonérée de tout blâme et n’aurait pas pu faire plus pour que Mme Sacoolas soit traduite en justice. «Notre argument reste que les documents montrent clairement comment l’enquête policière a été effectivement stoppée brusquement. lorsque le ministère des Affaires étrangères a déclaré à la police peu après la mort de Harry que Mme Sacoolas jouissait de l’immunité diplomatique. ne leur a pas dit que Mme Sacoolas prévoyait de quitter le pays, et n’a ensuite dit à la police qu’elle était partie que le lendemain de son départ. »Un porte-parole de la police du Northamptonshire a déclaré:« Il s’agit d’une question juridique en cours et ce serait donc Il serait inapproprié de commenter davantage pour le moment. »Le ministère des Affaires étrangères a été contacté pour commenter. Reportage supplémentaire par Press Association.

