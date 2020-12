Les parcs nationaux d’Angleterre font un travail «  choquant  » pour protéger la nature, disent les militants

Les parcs nationaux d’Angleterre font un travail «choquant» pour protéger les zones naturelles les plus précieuses du pays, avec à peine un quart en bon état, a déclaré un groupe de campagne. Seulement 26% des terres officiellement protégées dans les parcs nationaux sont dans un état «favorable». ou en bon état, selon Natural England, l’organisme gouvernemental chargé de les surveiller et de les protéger, qui a vu son budget global baisser de plus de 60% depuis 2008, The i newsletter dernières nouvelles et analyses Ces domaines, connus sous le nom de sites de d’intérêt scientifique spécial (SSSI), offrent une protection juridique aux sites les plus importants pour la faune, les plantes, les caractéristiques géologiques et physiques. La plupart appartiennent à des propriétaires privés et font partie de fermes, de forêts et de domaines en activité. »C’est vraiment choquant de voir que l’état de la nature dans les parcs nationaux d’Angleterre est si mauvais. Ces parcs sont censés être les joyaux de la couronne de notre environnement naturel », a déclaré Danny Gross, un militant chez Friends of the Earth, qui a obtenu les chiffres de Natural England grâce à une demande d’accès à l’information. Lire la suite «L’avenir doit être différent»: comment les communautés de Grande-Bretagne s’associent pour défendre la nature Soutien de la faune et du changement climatique «Une mauvaise gestion signifie que ces sites ne peuvent pas soutenir la faune et absorber les émissions climatiques. Les tourbières, par exemple. sont un fantastique absorbeur d’émissions de carbone lorsqu’ils sont en bon état – mais lorsqu’ils sont en mauvais état, ils rejettent en fait du carbone dans l’atmosphère », a-t-il déclaré. «Et les prairies de fleurs sauvages abritent des abeilles et d’autres pollinisateurs importants. Si vous laissez des habitats comme celui-ci se détériorer, cela peut avoir un effet sur des écosystèmes entiers », a ajouté M. Gross. Le Lake District n’est pas dans un état favorable (Photo: Nigel Kirby / Loop Images / Universal Images Group / Getty) Les caractéristiques des SSSI mal gérées comprennent de très faibles niveaux de surveillance et de maintenance, ce qui ouvre la voie à la pollution, à la propagation d’espèces envahissantes, au surpâturage du bétail, aux incendies illégaux, au flytipping et même à la mise à mort d’oiseaux de proie. En savoir plus La faune britannique à rechercher à l’automne 2020 près de chez nous, de la course de saumon au rut et aux murmures des cerfs Plus difficile à survivre Le manque de protection rend la survie des espèces plus difficile, des écureuils roux aux courlis et aux papillons fritillaires de la bruyère, tandis que la négligence et Une mauvaise gestion peut entraîner la mort de l’herbe et des arbres, la pollution des cours d’eau et l’érosion des tourbières. Cette dégradation, à son tour, rend plus difficile la lutte contre le changement climatique, car les tourbières et les plantes absorbent les gaz à effet de serre qui réchauffent la planète. «Ces découvertes vraiment inquiétantes montrent tout ce qu’il faut faire pour inverser la perte catastrophique de la faune et des habitats au Royaume-Uni, « A déclaré Caroline Lucas, députée du Parti Vert pour Brighton Pavilion. » La restauration de la nature est vitale pour de nombreuses raisons. Il doit être doté de ressources adéquates et reconnu comme une priorité du gouvernement et rien ne montre que cela se produise », a-t-elle déclaré. Réductions budgétaires Le professeur Dave Goulson, spécialisé en écologie et en conservation à l’Université du Sussex, a déclaré:« Notre gouvernement a réduit les budgets pour protéger notre bien le plus précieux, notre environnement. Ces chiffres sont choquants et devraient être un signal d’alarme. »Craig Bennett, directeur général de Wildlife Trusts, a ajouté:« Nos parcs nationaux et zones de beauté naturelle exceptionnelle sont des désignations de paysage culturel, pas des désignations de faune, et elles ne le sont pas non plus. géré principalement au profit de la nature. Ils pourraient être. Ils devraient être. Mais ne prétendons pas qu’ils le sont actuellement: les SSSI peuvent également être trouvés en dehors des parcs nationaux où ils s’en tirent légèrement mieux. Cependant, même dans ce cas, seuls 39% du total des 4100 SSSI en Angleterre sont en bon état, selon les chiffres, alors que seulement 26% des 1100 sites d’intérêt scientifique spécial (SSSI) dans les parcs nationaux d’Angleterre sont en en bon état, il peut y avoir des variations considérables d’une région à l’autre, comme le montrent les chiffres de Natural England.À une extrémité du spectre, seulement 12% des SSSI des North York Moors sont dans un état « favorable » tandis qu’à l’autre En fin de compte, les Norfolk Broads sont à 60%, Exmoor à 15%, le Peak District à 16% et Dartmoor à 19% – tandis que les South Downs et la New Forest sont tous deux à 53%. Le parc national le plus visité d’Angleterre, le Lake District, a le pourcentage le plus élevé d’aires protégées qui ne sont ni dans un état favorable, ni en voie de rétablissement. Quelque 23% de sa zone SSSI est classée comme «défavorable sans changement» ou «défavorable en déclin». «Nous travaillons actuellement à l’élaboration du prochain plan de partenariat du parc national du Lake District pour relever cet énorme défi en soutenant le rétablissement de la nature avec des partenaires et des terres. gestionnaires du parc national, pour protéger et améliorer ces zones importantes », a déclaré un porte-parole. Le président de Natural England, Tony Juniper, a déclaré: «L’objectif de Natural England est de conserver et d’améliorer l’environnement naturel et au cœur de cette mission se trouvent les sites d’intérêt scientifique spécial. Celles-ci représentent certaines de nos plus belles zones naturelles et sont vitales pour la conservation des richesses naturelles de l’Angleterre. Alors que les contraintes de financement ont auparavant réduit notre capacité à surveiller les SSSI, une amélioration cette année nous a permis d’investir davantage dans la surveillance de la santé de ces lieux vitaux. «Les SSSI sont non seulement importantes en soi, mais également vitales pour la création d’un nouveau réseau de récupération de la nature. L’objectif est de créer et de restaurer des lieux riches en faune, dans le processus reliant nos SSSI tout en offrant un large éventail d’avantages pour la société et l’économie, offrant plus d’espace pour la faune pour se déplacer et s’épanouir et permettant aux gens de profiter de plus près. contact avec la nature près de chez eux. Un porte-parole de Defra a déclaré: «Nous sommes déterminés à faire avancer une révolution verte alors que nous reconstruisons mieux et plus vert après la pandémie. Dans ce cadre, nous prévoyons d’améliorer la gestion de nos sites d’intérêt scientifique spécial (SSSI) et de mettre 75% de la zone dans un état favorable. «Natural England collabore avec les propriétaires fonciers, les gestionnaires et autres pour améliorer l’état de nos sites protégés en tant que composante essentielle de notre réseau de récupération de la nature.» Un groupe de 20 scientifiques appelle à une action urgente pour protéger les étangs, les fossés et les ruisseaux d’Angleterre.Ces habitats d’eau douce abritent un grand nombre d’espèces, des tritons à crête aux crapauds, en passant par les poissons, les coléoptères aquatiques et les libellules. les lacs et les rivières sont protégés, il n’y a aucune obligation de surveiller et de protéger ces étendues d’eau beaucoup plus petites, affirment les scientifiques, dans une lettre à Dieter Helm, président du Comité du capital naturel du gouvernement. Les scientifiques, dirigés par le Dr Jeremy Biggs de le Freshwater Habitats Trust, demandent que des mesures soient prises pour surveiller, gérer et protéger ces habitats. mais manque de surveillance formelle au Royaume-Uni. «Cela pourrait être une solution gagnant-gagnant – pour une fraction de ce que le gouvernement et l’industrie de l’eau dépensent maintenant, nous pouvons inverser Le déclin inexorable de la vie d’eau douce au Royaume-Uni en se concentrant sur les petites eaux », a déclaré le Dr Biggs. «Et les changements législatifs post-Brexit donnent l’occasion de définir nos propres règles pour protéger l’eau douce en incluant correctement les petites eaux», a-t-il déclaré.