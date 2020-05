Les pannes liées aux nids de poule s’accélèrent, selon RAC – Africadaidly

Les patrouilles de la RAC ont secouru 3 426 automobilistes dont les véhicules pourraient avoir été victimes des routes nid-de-poule du Royaume-Uni au cours des trois premiers mois de 2020 – plus que pendant la même période l’année dernière.

Les données de l’indice RAC des nids-de-poule montrent que cela représente une augmentation massive de 64% de 1337 par rapport à octobre à décembre 2019 (2089) et 150 de plus que le premier trimestre de l’année dernière (3276), soit une augmentation de 4,5%.

Le début du verrouillage du coronavirus – qui est entré en vigueur le 23 mars – a toutefois signifié qu’il y avait neuf jours où beaucoup moins de voitures se trouvaient sur les routes du pays, de sorte que le nombre réel de pannes liées aux nids de poule aurait pu être plus élevé dans des conditions normales.

Au premier trimestre de 2020, les pannes dues à des amortisseurs endommagés, à des ressorts cassés et à des roues déformées, qui sont probablement attribuables à de mauvaises chaussées, ont représenté 1,6% de toutes les demandes de rachat par le RAC pour ses membres individuels. Cela était considérablement en hausse par rapport au quatrième trimestre 2019, où le chiffre était de 0,9% et légèrement en hausse par rapport à la même période il y a un an – 1,5%.

L’indice des nids de poule du RAC, qui est un indicateur précis à long terme de la santé des routes du Royaume-Uni, suggère que le niveau général des routes s’est légèrement amélioré, car l’indice se situe actuellement à 1,6, contre 2,3 au cours de la même période l’année dernière et en légère baisse par rapport au T4 2019 (1,7).

Cela signifie cependant que les conducteurs sont toujours 1,6 fois plus susceptibles de tomber en panne à la suite de dommages liés aux nids de poule qu’ils ne l’étaient en 2006 lorsque le RAC a commencé à collecter des données.

Alors que l’hiver a été relativement doux dans l’ensemble, le Royaume-Uni a subi des inondations catastrophiques dans certaines régions entre novembre 2019 et février 2020, ce qui a forcément pesé sur la qualité globale de la surface de la route.

« Le saut dans les pannes liées aux nids-de-poule entre les trois derniers mois de l’année et le premier trimestre de l’année prochaine est toujours le plus important, car les conditions hivernales ont le plus grand effet sur l’usure de nos routes », a déclaré Nicholas Lyes de la RAC.

«Alors que des millions de voitures sont principalement confinées dans les rues et les allées pendant le verrouillage du coronavirus, les gens dépendent plus que jamais de leur véhicule pour acheter de la nourriture et des articles ménagers importants.

«La dernière chose dont tout conducteur a besoin pour faire son magasin hebdomadaire essentiel est de subir une panne liée aux nids-de-poule qui met sa voiture hors service, surtout avec moins de garages ouverts que d’habitude. Cela signifie que la qualité des routes locales est, ironiquement, toujours aussi importante. »