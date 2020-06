Les panneaux solaires translucides colorés de Marjan van Aubel surmonteront le biotope néerlandais

Marjan van Aubel a conçu un ensemble de panneaux solaires de style vitrail qui feront partie du pavillon néerlandais à Expo 2020 Dubaï.Fabriqués en polyéthylène téréphtalate, ou PET, ces modules en plastique léger peuvent simultanément générer de l’énergie solaire et laisser passer la lumière du jour teintée. « Ils sont beaux et pertinents », a déclaré Marjan van Aubel dans son interview en direct avec le PDG de Dezeen Marcus Fairs pour VDF. « Cela va vraiment changer les perspectives ». La technologie durable attractive est la manière d’opérer le changement, insiste Van Aubel. « Nous n’allons pas changer le monde avec des choses moches », a-t-elle déclaré à Dezeen. Le concepteur solaire a taquiné le « projet secret » sur lequel elle travaillait dans son chat vidéo le 20 mai. Cette semaine, il a été révélé que ses panneaux avant-gardistes et colorés seront un élément clé du pavillon Dutch Biotope.La plupart du toit du pavillon sera composé de ces cellules photovoltaïques colorées, qui auront un motif effet moiré qui les traverse. .Le Dutch Biotope sera une vitrine de la conception et de la technologie durables. Agissant comme un microclimat autonome, une tour de plantes dominera l’espace. Le pavillon, qui sera situé dans le quartier du développement durable de l’expo, sera fabriqué à partir de matériaux naturels qui seront tous recyclés ou réutilisés après l’événement. Interview en direct avec Marjan van Aubel dans le cadre du Virtual Design Festival Van Aubel développe les panneaux solaires depuis plusieurs années. ils sont créés à l’aide de colorants organiques absorbant la lumière qui recouvrent de minuscules particules de nanomatériau de dioxyde de titane pour transformer la lumière du soleil en électricité. Les cellules solaires flexibles à faible coût sont appliquées sur une surface translucide comme un autocollant.L’exposition sera l’occasion de montrer le potentiel de cette technologie à certains des 25 millions de visiteurs prévus pour assister à l’événement, qui a été déplacé à 2021 en raison de la pandémie de coronavirus.Après l’exposition, le toit sera démonté et les modules réutilisés pour d’autres projets. « Surtout avec les panneaux solaires, il faut penser à la circularité », a expliqué Van Aubel à Dezeen. « Parce que leur durée de vie est de 40 ans, peut-être 50 ans, et puis il n’y a aucun moyen de les recycler. » Van Aubel a précédemment présenté son travail avec un vitrail qui peut charger un téléphone mobile et un bureau qui peut également charger des appareils électroménagers. Le pavillon néerlandais de Dubaï Expo 2020 utilisera une tour d’usine pour créer son propre microclimat. Le concepteur solaire imagine un avenir proche où ces panneaux pourraient transformer des villes entières en batteries vivantes, avec des toits et des fenêtres transformés en panneaux solaires. « À l’avenir, j’espère qu’un la maison sera [considered] cassé s’il ne génère pas d’énergie « , a-t-elle déclaré dans son discours sur VDF. En plus de l’approvisionnement en énergie verte, ces panneaux pourraient répondre à d’autres problèmes auxquels l’humanité est confrontée, tels que les pénuries alimentaires. » Aux Pays-Bas, nous avons toutes ces serres, donc je a pensé que si vous pouvez combiner les cellules solaires avec le verre « , a déclaré Van Aubel. » Vous pouvez combiner l’agriculture traditionnelle, qui utilise beaucoup de lumières et beaucoup de surface, ainsi que l’agriculture de haute technologie qui nécessite beaucoup d’énergie. « Les façades à énergie solaire sont une nouvelle frontière pour les architectes et les concepteurs. À Séoul, UNStudio a clouté une tour de bureaux avec des panneaux solaires stratégiquement placés, et Kiki & Joost a développé une collection de tuiles de façade et de toit avec des finitions scintillantes conçues pour être plus attrayant que les panneaux solaires standard.