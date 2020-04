Les Oscars passent au numérique – Africadaidly

Il ne fait aucun doute que la propagation du coronavirus a changé le monde cette année et continue de façonner le monde du divertissement. À la lumière de cela, les Oscars 2020 auront des règles uniques jamais vues auparavant.

Après une réunion du conseil d’administration de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, il a été décidé que les films disponibles via les services de streaming seront éligibles aux Oscars cette année. La seule mise en garde est que le film aurait dû être prévu au préalable comme une sortie en salles.

Jusqu’à nouvel ordre, et pour la 93e année seulement, les films dont la sortie en salles avait été planifiée auparavant mais qui sont initialement disponibles sur un service de streaming commercial ou de VOD peuvent se qualifier dans la catégorie Meilleure image, entrée générale et spécialité pour la 93e cérémonie des Oscars sous ces dispositions: Le film doit être mis à disposition sur le site de streaming sécurisé réservé aux membres de l’Academy Screening Room dans les 60 jours suivant la diffusion du film ou la sortie en VOD; Le film doit répondre à toutes les autres conditions d’éligibilité

À une date à déterminer par l’Académie et lorsque les cinémas rouvriront conformément aux directives et critères spécifiés par le gouvernement fédéral, les États et les autorités locales, cette exemption de règles ne s’appliquera plus. Tous les films sortis par la suite devront être conformes aux exigences de qualification standard de l’Académie.

C’est donc une bonne nouvelle pour les films qui ont été contraints de sortir sur les services de streaming, mais qui sont toujours susceptibles de changer à la réouverture des salles.

La 93e cérémonie des Oscars est actuellement prévue pour le 27 février 2021.