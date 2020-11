Les ornements Hallmark DC et Marvel 2020 font un Noël comique – / Film

Cela ne fait que quelques jours depuis Halloween, et Thanksgiving est encore dans des semaines, mais grâce au cauchemar de 2020, les gens sont enthousiasmés par Noël encore plus tôt que d’habitude. Si vous faites partie de ceux qui lèvent les bras en l’air et installent des décorations de Noël tôt, et que vous êtes fan des personnages de merveille et DC Comics, alors vous voudrez peut-être consulter certains des nouveaux ornements de Noël 2020 Hallmark.





Apportez un peu de Avengers: Fin de partie à votre sapin de Noël avec ces deux Avengers qui ont tout sacrifié pour sauver le monde. Capitaine Amérique manie Mjolnir et saute avec son fidèle bouclier tout en Homme de fer utilise la pierre de l’infini dans sa dernière armure, même s’il n’y a jamais une seule photo de lui brandissant les pierres avec son casque.





Retour au classique Homme chauve-souris série de 1966, nous avons Batman et Robin en croisière dans la Batmobile sur le point de sauver la situation. Pendant ce temps, Burgess Meredith sourit comme le pingouin ignoble, avec son chapeau haut de forme violet et son nœud papillon, sa cigarette et son parapluie.





C’est le Wonder Woman du passé de Noël et du futur de Noël avec ces deux nouveaux ornements. Une caractéristique Lynda Carter du classique Wonder Woman Série télévisée déployant sa cape étoilée et prête à rendre justice. L’autre a Gal Gadot déployant ses ailes dans l’armure scintillante Golden Eagle de Wonder Woman 1984, qui peut ou non être publié à Noël.

Voici une paire de dames dangereuses de Marvel et DC. Veuve noire aurait dû sauter dans les théâtres cette année, mais à la place, elle ne fera que sauter dans votre arbre de Noël. Pendant ce temps, Harley Quinn de Oiseaux de proie fera bouger les choses en se faufilant dans votre collection d’ornements.





Ces deux causent des méfaits à leur manière. Dead Pool est un gars joyeux dans un costume rouge qui ne peut pas garder la bouche fermée, et Groot de gardiens de la Galaxie est essentiellement un arbre de Noël ambulant toujours prêt à danser. Ils peuvent tous les deux organiser une fête de Noël.





Pour accéder à des versions plus stylisées des super-héros de DC Comics, nous avons The Dark Knight de Batman: la série animée et Aquaman de bandes dessinées classiques, chevauchant son fidèle hippocampe Storm. L’un est un combattant du crime milliardaire et l’autre parle de pêcher.

Enfin, donnez l’ensemble Ligue de justice un lieu de rencontre à Noël avec cet ornement de la salle de justice. Ce n’est peut-être pas la meilleure idée d’étiqueter clairement votre cachette secrète et de la rendre si facilement visible, mais je suppose que Justice League n’a peur de personne. De plus, ils veulent probablement s’assurer que le Père Noël peut les trouver facilement. Est-ce une blague stupide de Noël? Oui, et on s’en fiche.

