Les ornements Disney Hallmark 2020 incluent Dumbo, Bambi, 101 Dalmatiens et plus – / Film

C’est la semaine de Thanksgiving, ce qui signifie que si vous ne sortez pas votre sapin de Noël, vous êtes déjà en retard. Si vous cherchez à renforcer votre collection d’ornements inspirés des films magiques de Walt Disney Animation Studios, alors Hallmark vous a couvert de plusieurs nouveaux ajouts à sa gamme d’ornements de souvenir pour 2020.

Cette année, les ornements Disney Hallmark 2020 comprennent La belle et la Bête, Bambi, Dumbo, Les Aristochats, Cendrillon, La belle au bois dormant, La petite Sirène, Blanche-Neige et les sept nains, la belle et le Clochard, Pocahontas, et plus. Il y a même quelques ajouts supplémentaires du favori moderne de Disney comme Congelé 2 et Moana. Vérifiez-les tous ci-dessous.





Transformez votre sapin de Noël en cirque à trois anneaux avec ces deux Dumbo ornements. L’un présente l’éléphant aux oreilles souples dans son maquillage de clown complet tandis que l’autre a son petit copain Timothy Q. Mouse avec une cacahuète prête à grignoter.





Conte aussi vieux que le temps, chanson aussi vieille que la rime, c’est La belle et la Bête, cette fois dans leurs riches vêtements d’hiver, chacun regardant les petits oiseaux qui traînaient près du château. Beast a l’air de perdre un peu la tête, mais Belle a toujours l’air plutôt élégante.





Chats et chiens, vivant ensemble dans un arbre de Noël, hystérie de masse! Pour le 50e anniversaire de Les Aristochats, nous avons la duchesse et la petite dame Marie perchées sur une élégante chaise bergère. Et pour tous vous amoureux là-bas, la belle et le Clochard sont ensemble comme une paire de bons chiens en l’honneur de leur 65e anniversaire.

L’orgue artisanal dans lequel Grumpy a joué Blanche-Neige et les sept nains lance «The Silly Song» pour que tout le monde puisse chanter et danser. Il y a un meilleur moment pour devenir idiot qu’à Noël avec cet ornement qui présente à la fois du son et du mouvement.

Les enfants adorent se retrouver autour de la télé à Chistmas, tout comme les petits chiots dalmatiens de 101 Dalmatiens. Ici, Lucky est particulièrement enthousiasmé par la diffusion de la publicité Kanine Krunchies à la télévision.

Les héroïnes de Disney sont parmi les femmes les plus emblématiques du grand écran et elles viennent de tous les horizons. Nous avons Anna de Congelé 2 apprendre son passé avec le vent du changement qui souffle autour d’elle. Cendrillon semble prêt à faire tomber les chaussettes du prince.. Ariel de La petite Sirène semble ravie alors qu’elle partage son amour pour le monde au-dessus de la mer avec Flounder. Et Pocahontas est en phase avec les forêts qui l’entourent, y compris le raton laveur Meeko et le colibri Flit.

Noël est un moment merveilleux pour se détendre avec sa mère, et Bambi ne perd pas de temps à se réchauffer. C’est juste dommage que quelqu’un ait dû aller lui tirer dessus, laissant le petit bonhomme avec le roi froid de la forêt.

Pendant ce temps, Pua et Hei Hei de Moana n’ont aucun mal à rester au chaud car ils vivent dans un climat tropical. Hei Hei ne sait pas ce qu’est Noël, et Pua ne l’aimerait probablement pas compte tenu de tout le jambon qui est mangé pendant les vacances. Alors gardez-les en sécurité dans votre sapin de Noël.

Enfin, le méchant Maléfique de La belle au bois dormant apportera de l’obscurité à votre arbre de Noël. «Les 12 jours de Noël» regorge déjà d’oiseaux, et celui-ci en ajoute un autre par un corbeau dans votre sapin de Noël.

Vous pouvez consulter tous les autres ornements Hallmark 2020 que nous avons présentés tout au long de l’année ici.

