Les organisations technologiques soutiennent ‘l’initiative de dénomination inclusive’

Le nouvel auteur LeeLynx partage un rapport de The Register: Un nouveau groupe appelé «Initiative de dénomination inclusive» a révélé son existence et sa mission «d’aider les entreprises et les projets à éliminer tout langage nuisible et peu clair de quelque nature que ce soit et à le remplacer par un ensemble convenu de termes neutres». Akamai, Cisco, la Cloud Native Computing Foundation, IBM, la Linux Foundation, Red Hat et VMware sont tous des participants. Le groupe a déjà proposé une liste de remplacement Word qui suggère des alternatives aux termes liste blanche, liste noire, esclave et maître. Il existe également un cadre d’évaluation du langage nuisible qui offre des conseils sur la façon d’apporter des modifications.



Le message de Red Hat annonçant sa participation à l’Initiative renvoie à un tableau de bord répertoriant toutes les instances de termes qu’il souhaite modifier et rapporte plus de 330 000 utilisations de «Maître» et 105 000 utilisations de «Esclave», ainsi que des dizaines de milliers et des listes blanches et des listes noires. Les changer tous sera un gros travail, a écrit Chris Wright, responsable senior de Red Hat et CTO. «Sur le plan technique, le changement doit être effectué dans des centaines de communautés distinctes, représentant des milliers de projets différents dans autant de référentiels de code», a écrit Wright. « Il faut prendre soin d’éviter la rupture de l’application ou de l’API, maintenir la compatibilité descendante et communiquer les modifications aux utilisateurs et aux clients. » L’Initiative espère néanmoins avancer rapidement, avec sa feuille de route appelant à la définition des meilleures pratiques au cours du premier trimestre 2021, des études de cas disponibles au troisième trimestre 2021 et un programme de certification livré au quatrième trimestre 2021.