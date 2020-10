Les organisations caritatives disent que l’augmentation de 3p pour le soutien à l’asile est une «  insulte  », car les résidents du Royaume-Uni disent qu’ils ne pourraient pas vivre au total

Des organisations caritatives ont déclaré qu’une augmentation de trois pence du soutien financier aux demandeurs d’asile est une «insulte», car un sondage révèle que les résidents du Royaume-Uni ne pourraient pas vivre avec les 5,66 £ par jour qu’ils reçoivent. Les personnes qui attendent de savoir si elles ont obtenu l’asile ont droit à une aide financière du gouvernement, ainsi qu’à un logement, si elles sont démunies. Au cours de la pandémie de coronavirus, il a été annoncé que le taux hebdomadaire de soutien à l’asile augmenterait de 5%, passant de 37,75 £ à 39,60 £. Les organisations caritatives travaillant avec les demandeurs d’asile ont fustigé la hausse, affirmant que l’allocation devrait être augmentée de 20 £, conformément à l’augmentation des demandeurs du crédit universel pendant la pandémie. Maintenant, ils disent que l’examen prévu par le ministère de l’Intérieur du soutien en matière d’asile a conclu que le taux devrait être de 39,63 £ par semaine – une très légère augmentation de trois pence.Emma Birks, responsable des campagnes chez Asylum Matters, a déclaré l’examen de l’asile. Le taux de soutien était une chance de «s’assurer que les personnes cherchant le statut de réfugié au Royaume-Uni sont en sécurité et soutenues, pendant la pandémie et au-delà». «Au lieu de cela, ils ont tout gâché – trois pence par semaine est une insulte, pas une augmentation.» « Peu de compassion envers les personnes qui demandent l’asile » Un nouveau sondage ICM auprès de 1000 personnes a révélé que près des trois quarts des personnes vivant dans 35 circonscriptions marginales qui ont voté conservateur aux élections générales de 2019 ne pouvaient pas vivre avec le taux de soutien à l’asile, avec seulement 20 pour cent disent qu’ils le peuvent. Les deux tiers des personnes ont déclaré que c’était trop peu pour les demandeurs d’asile, mais une personne sur cinq pensait que c’était suffisant. Mme Birks a déclaré: «Les preuves sont très claires: les personnes qui demandent l’asile n’ont pas assez d’argent pour vivre et sont forcées de faire des choix impossibles chaque jour pour se garder, ainsi que leurs familles, habillés et nourris. Le public le voit – une majorité substantielle ne pense pas que ce soit suffisant pour que les gens vivent. »Stephen Hale, directeur général de Refugee Action, a qualifié l’augmentation de trois pence de« froideur », ajoutant que c’était« le dernier acte par un gouvernement qui montre peu de compassion envers les demandeurs d’asile ». «Les faibles taux d’asile et l’effet du Covid-19 sur les personnes issues de Bame ont créé une tempête parfaite pour les personnes qui demandent l’asile, qui sont déjà parmi les membres les plus vulnérables de nos communautés. «Le ministre de l’Intérieur doit repenser. L’aide en matière d’asile doit couvrir les frais de subsistance essentiels des personnes qui demandent l’asile pendant cette pandémie et au-delà », a-t-il ajouté. Une nouvelle mesure introduite au milieu de la pandémie est que les demandeurs d’asile placés en pension complète, comme les hôtels, recevront 8 £ par semaine. pour les aider à couvrir les coûts supplémentaires pendant qu’ils attendent un logement plus long et un soutien financier. Un tel logement est destiné à être une mesure temporaire et les individus ne reçoivent généralement pas d’argent comptant. Mais l’épidémie de Covid-19 a signifié que certaines personnes restent dans des hôtels plus longtemps que prévu. En savoir plus Que deviennent les migrants après leur arrivée au Royaume-Uni? Les demandeurs d’asile sur leurs tentatives de construire une nouvelle vie en Grande-Bretagne Non autorisés à travailler Les demandeurs d’asile ne sont pas autorisés à travailler en attendant une décision du ministère de l’Intérieur sur l’opportunité de leur octroyer le statut de réfugié – ce qui pourrait durer des mois, voire des années dans certains cas – et ils ne peuvent pas prétendre aux prestations de l’État. Ils doivent utiliser l’argent de l’aide à l’asile pour couvrir les coûts de la nourriture, des vêtements et des articles de toilette.Au début de la pandémie, les organismes de bienfaisance ont appelé le gouvernement à augmenter l’aide en espèces de 20 £ par semaine pour aider les demandeurs d’asile à mieux faire face pendant le verrouillage. Pendant ce temps, les militants ont exhorté le gouvernement à lever l’interdiction de travailler. Une enquête menée par Asylum Matters a révélé que 84% des demandeurs d’asile n’ont pas toujours assez d’argent pour se nourrir tandis que 63% n’ont parfois pas les moyens d’acheter des médicaments. «C’est insultant et dégradant», a déclaré l’un des répondants au sondage à l’organisation. «Nous sommes traités comme si nos vies n’avaient aucune importance.» J’ai contacté le Home Office pour obtenir des commentaires.

