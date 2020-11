Les organisations caritatives de conservation mettent en garde contre les cibles naturelles du Royaume-Uni menacées sans 1 milliard de livres supplémentaires

Le gouvernement doit injecter davantage de fonds dans les programmes de protection de la nature s’il veut sauver des milliers d’emplois dans le secteur et maintenir les objectifs écologiques clés à portée de main. C’est le message des principales organisations caritatives environnementales du Royaume-Uni, notamment le National Trust, Woodland Trust, Wildlife and Countryside Link et The Wildlife Trusts. Ils faisaient partie des groupes verts à écrire une lettre au chancelier, appelant Rishi Sunak à injecter plus d’argent dans le Green Recovery Challenge Fund. C’est le programme lancé en septembre par le gouvernement pour sauvegarder les emplois de conservation, déployer des projets verts et former la prochaine génération de rangers, de planteurs d’arbres et d’experts de la faune. Mais le Fonds ne dispose que de 40 millions de livres sterling à distribuer, il ne peut donc soutenir qu’une fraction des 370 millions de livres sterling de projets de nature demandant son aide, ont déclaré les organismes de bienfaisance dans la lettre. «Nous étions reconnaissants pour le Green Recovery Challenge Fund de 40 millions de livres sterling, mais il est bien en deçà des investissements nécessaires pour mettre un terme à des milliers de pertes d’emplois dans notre secteur et empêcher l’annulation de projets importants», indique la lettre. Le gouvernement veut créer un « réseau de récupération de la nature » qui reliera les espaces verts existants avec de nouveaux habitats fauniques (Photo: Ken Jack / Getty) Défi Covid les dons se tarissent. Le National Trust fait face à un manque à gagner de 200 millions de livres cette année en raison de la pandémie et prévoit de supprimer des centaines d’emplois. En octobre, le gouvernement a annoncé des plans pour un «réseau de restauration de la nature», qui, selon lui, créerait un «réseau national d’endroits riches en faune». Une partie de cet objectif était de créer 500 000 hectares de nouvel habitat faunique d’ici 2030. Mais les groupes verts craignent de devoir abandonner les projets qu’ils prévoyaient de livrer dans le cadre de ce programme faute de liquidités pour financer les travaux. Plus d’argent dans le Green Recovery Challenge Fund permettrait à plus de projets de démarrer, disent-ils. « Les organismes de bienfaisance durement touchés par le covid-19 ont présenté des propositions audacieuses qui redonneraient vie à l’économie et aux communautés », a déclaré Richard Benwell, PDG de le Lien Faune et Campagne. «Mais le réseau a besoin d’un nouvel investissement de la part du gouvernement pour réussir.»

Les Poulettes Bijoux Charms Argent Drapeau du Royaume-Uni Charms bracelet drapeau argent. Un bijou de créateur sélectionné par Stéphanie Ducauroix. Drapeau argent émaillé bleu et rouge de 1,2 cm de largeur et de 0,8 cm de hauteur, relié à son mousqueton argent, prêt à rejoindre son bracelet charms. Hauteur avec le mousqueton 2 cm. Bijou charms livré dans son écrin

Brasserie Little Valley Hebden's Wheat Little Valley bio - Bière aromatisée du Royaume-Uni 4,5% - Bouteille 33cl Une fraîche aux saveurs fruitées, avec des notes de citron et de coriandreLittle Valley, brasserie anglaise sans frontièreDepuis 2005, la brasserie Little Valley élabore une gamme complète de savoureuses bières dans le village de Cragg Vale dans le West Yorkshire en Angleterre. L'histoire de la brasserie

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

"Piercing Street" "Piercing nombril Drapeau Royaume-Uni" "Piercing pour nombril avec pendentif représentant le drapeau du Royaume-Uni."

Rideau Tamisant 140 x 240 cm à Oeillets Imprimé Placé Drapeau Royaume Uni Rideau tamisant à oeillets avec impression placée du drapeau du Royaume-Uni. Un rideau So British pour les fans de la culture britannique.Dimensions : 140 cm de largeur x 240 cm de hauteur.Vendu à l'unité.

Go Travel Adaptateur Go Travel Electrique Europe - Royaume Uni Blanc Prise secteur pour adapter des fiches européennes sur les standards anglais, très compact, poids plume, pour un appareil électrique