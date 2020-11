Les organisateurs rejettent la «  spéculation  » sur le retard de l’Open d’Australie – Tennis

Tennis Australia (TA) a rejeté samedi les rapports des médias affirmant que le début de l’Open d’Australie devrait être repoussé de janvier à février ou mars de l’année prochaine en raison des protocoles Covid-19 dans le pays.

Le journal Herald Sun a rapporté que le premier Grand Chelem de l’année risquait d’être reporté alors même que les organisateurs discutaient des arrangements de quarantaine avec le gouvernement de l’État de Victoria.

«C’est de la pure spéculation», a déclaré un porte-parole de TA.

«Plus tôt dans la semaine, nous … (avons dit) comment nous continuons à travailler en étroite collaboration avec le gouvernement de Victoria et nous mettrons à jour avec plus d’informations dès que possible, et il n’y a pas de mise à jour à partir de cela pour le moment.

Selon le rapport, le premier ministre de Victoria, Daniel Andrews, a déclaré qu’il était «très confiant» d’accueillir le Grand Chelem, mais que le moment exact et les arrangements «ne sont pas encore réglés».

L’AT avait prévu que les joueurs et leur entourage arrivent à Victoria à la mi-décembre pour avoir le temps d’entreprendre une période de quarantaine obligatoire de deux semaines avant de concourir à Melbourne en janvier.