Les OnePlus Buds sont en vente pour 55 $, leur prix le plus bas jamais vu

Vous pourriez avoir un moyen facile d’obtenir de véritables écouteurs sans fil de marque à petit budget. Les OnePlus Buds sont actuellement en vente sur Amazon pour 54,99 $ – leur prix le plus bas jamais vu. C’est 30% de réduction sur l’autocollant habituel et cela pourrait les rendre attrayants si les 79 $ d’origine les rendaient difficiles à justifier. C’est l’une des meilleures offres que nous ayons vues ce Cyber ​​Monday.

Les OnePlus Buds offrent plus que ce à quoi vous pourriez vous attendre pour le prix, en particulier lorsqu’ils sont en vente. Ils sont prêts pour les entraînements avec une résistance à l’eau IPX4 et une charge filaire exceptionnellement rapide. Vous bénéficierez également d’une excellente qualité de microphone, sans parler des commodités telles que la détection d’oreille pour mettre automatiquement la lecture en pause.

Ils ne sont pas pour tout le monde. L’ajustement peut être lâche ou inconfortable en fonction de vos oreilles et vous pourriez rencontrer des chutes de connexion. Vous pourriez également manquer le traitement audio aptX si vous êtes un passionné. Celles-ci sont destinées à une écoute occasionnelle et à des appels téléphoniques plutôt qu’à une immersion dans un album. À ce prix, cependant, les problèmes des OnePlus Buds sont plus pardonnables.

Vous n’avez pas besoin d’un téléphone OnePlus, ajoutons-nous. Bien que cela soit vrai au départ si vous vouliez mettre à jour le micrologiciel, tout téléphone exécutant Android 6.0 ou version ultérieure a maintenant la même option. Vous bénéficierez également du couplage rapide d’Android, vous n’aurez donc pas à vous soucier des OnePlus Buds

Si vous souhaitez des écouteurs haut de gamme ou si vous êtes autrement déterminé à économiser de l’argent, assurez-vous de consulter notre hub d’offres Cyber ​​Monday pour des offres supplémentaires. Vous pouvez également trouver des ventes pour l’audio portable dans notre hub d’offres de casques.