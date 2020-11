Les OnePlus 8 5G et OnePlus 7T débloqués sont moins chers que jamais pour une durée limitée

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

OnePlus ne prêtait que peu ou pas d’attention aux shindigs du Black Friday et du Cyber ​​Monday dans ses premières années, mais maintenant que la société vend à la fois des mid-rangers économiques et des smartphones haut de gamme à des prix réguliers allant jusqu’à 1000 $, nous ne sommes plus exactement surpris de voir les goûts du 7T et 8 Pro en bonne place sur de nombreuses listes arrondissant le meilleures offres Black Friday disponibles aux États-Unis.

Le non-Pro déverrouillé OnePlus 8 peut être acheté pour un prix très raisonnable de 569,99 $ dans une variante de stockage de 256 Go et une saveur Interstellar Glow jusqu’à 23 h 59 HNE le 30 novembre, soit la fin de la célébration du Cyber ​​Monday de cette année. C’est 30 dollars de moins que ce que OnePlus facture actuellement pour un appareil haut de gamme contenant également 12 Go de RAM en tandem avec un processeur Snapdragon 865 de pointe.

Normalement, ce mauvais garçon coûte 799,99 $, bien qu’il ne soit pas tout à fait inhabituel de voir ce prix catalogue réduit à 700 $ ou 600 $. Pourtant, il est difficile de contester l’attrait de ce téléphone incroyablement riche en fonctionnalités à 570 $ plus bas que jamais. En plus des spécifications impressionnantes susmentionnées, le OnePlus 8 5G dispose également d’un écran Fluid AMOLED à 90 Hz mesurant 6,55 pouces de diagonale, ainsi que d’un système de caméra arrière triple 48 + 16 + 2MP et d’une lourde batterie de 4300 mAh. équipé d’une technologie de charge ultra-rapide de 30W.

Pendant ce temps, la 4G LTE uniquement OnePlus 7T disponible auprès de ses fabricants pour 349 $ actuellement peut être obtenu à 50 $ de moins que celui de B&H dans votre choix de couleurs Glacier Blue ou Frosted Silver. Il s’agit également d’une offre à durée limitée, mais vous devrez décider très rapidement si elle vous convient, car le détaillant prévoit de l’arrêter à 23 h 59 HNE plus tard dans la journée, le 28 novembre.

Sorti il ​​y a un peu plus d’un an, le 7T est un sacré téléphone pour 299,99 $, associant un SoC Snapdragon 855+ avec un généreux 8 Go de RAM et contenant également une cellule raisonnablement grande de 3800 mAh prenant en charge une charge rapide de 30 W.

Compatible avec T-Mobile et AT & T uniquement, cette chose arbore essentiellement un écran de 6,55 pouces identique à celui du OnePlus 8 5G tout en optant pour une encoche de style goutte d’eau plus traditionnelle au lieu d’un design de perforateur à la mode.