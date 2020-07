« Les ombres ont plus à dire »

Cristina Pedroche a surpris tous les adeptes de son compte Instagram avec une photographie qui, même si elle peut passer inaperçue, son corps nu se reflète. De cette façon, la présentatrice nous livre l’une de ses photos les plus artistiques dans laquelle elle a joué avec les lumières et les ombres, comme elle le dit elle-même dans le commentaire de la publication.

Le nu dans le reflet de Cristina PedrocheCrisitna Pedroche

«L’œil est toujours attiré par la lumière, mais les ombres ont bien plus à dire», dit Pedroche sur une photo qui s’est vite remplie de «j’aime» et de commentaires comme celui de son amie. Sofía Ellar, qui a écrit: « Regarde comme c’est cool le Pedro! ». Cette partie du corps qu’il mentionne est celle que l’on voit le plus sur la photo sur laquelle il apparaît de son côté, mais montrant l’arrière du corps.

Un visage très télévisé

Cristina Pedroche est l’une des visages de télévision les plus en vogue depuis des années. Le public continue d’applaudir ses interventions et souhaite continuer à la voir sur le petit écran. Il y a quelques semaines, il est retourné à la table «Zapeando» et a récemment participé à «Pasapalabra» avec son partenaire et ami Miki Nadal.

Fin juin, Pedroche est allé à «La résistance», étant l’invité qui clôturait la saison du programme Movistar +. Comme cela se produit généralement dans ce format, révélé le montant d’argent dont vous disposez (un peu moins d’un million d’euros) et a répondu à la question sur le sexe: « Nous mangeons trois ou quatre fois par semaine », a-t-il avoué à David Broncano.