Les offres du Google Store Black Friday révélées: Pixel 5 5G, Nest Hub Max, Nest Mini et plus

Pour la première fois depuis longtemps, les derniers smartphones internes de Google ne sont pas excessivement chers, à partir de 499 $ (le milieu de gamme Pixel 4a avec 5G) et 699 $ (le … milieu de gamme supérieur Pixel 5 avec 5G).

En tant que tel, nous nous attendions à ce que le géant de la recherche Les offres du Black Friday 2020 semblent un peu décevantes par rapport à certains de ses bangers des dernières saisons de vacances, et malheureusement, il n’y a pas de grande surprise à signaler sur ce front maintenant que les offres spéciales à venir ont été révélées.

La bonne nouvelle est que le Pixel 5 5G débloqué sera vendu à rabais directement par Google aux États-Unis à partir du 22 novembre. La mauvaise nouvelle est que vous ne regardez pas exactement une réduction de prix fulgurante. Plus précisément, vous ne pourrez réduire que 50 $ sur le PDSF de 699 $ du combiné de 6 pouces dimanche prochain, ce que des détaillants comme Best Buy sont susceptibles de battre, en particulier avec l’activation immédiate de l’opérateur.

Cela dit, la 5G Le Pixel 5 n’est évidemment pas un mauvais téléphone pour 649 $ (sans aucune condition), associant un processeur Snapdragon 765 raisonnablement puissant à 8 Go de mémoire plus que généreux, tout en emballant également une lourde batterie de 4080 mAh et avec une double face arrière à capacité prévisible. système de caméra.

Google a également prévu quelques promotions Nest semi-décentes pour le 22 novembre, suivies par encore plus d’offres Black Friday sur des produits tels que Nest Mini, Nest Hello, Nest Learning Thermostat et Stadia Premiere Edition qui démarreront le 25 novembre. Il n’y a pas encore de mots sur les rabais Pixel 4a, 4a 5G, Pixel Buds ou même Chromecast, mais cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ne se produisent pas. Après tout, le Black Friday est encore dans plus d’une semaine, et cela est simplement présenté comme un «aperçu des offres de cette année».

Offres Google Store Black Friday disponibles le 22 novembre

Pixel 5 débloqué – 649 $ (50 $ de rabais)

Pack de 2 Nest Audio – 169,98 $ (30 $ de rabais)

Google Home Max – 149 $ (150 $ de rabais)

Nest Hub Max – 179 $ (50 $ de rabais)

Offres Black Friday à venir le 25 novembre à 19 h 00 PST