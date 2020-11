Les offres du Black Friday Samsung Galaxy A71 5G sont difficiles à laisser passer

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Les offres du Black Friday battent leur plein et si vous cherchez à acheter un nouveau smartphone, c’est le moment idéal. Si c’est un Midranger compatible 5G que vous recherchez, le Samsung Galaxy A71 5G est l’une de vos meilleures options.

Bien sûr, il y a beaucoup d’incroyables Le Black Friday fait des affaires sur les téléphones, mais si vous ne recherchez ni un téléphone doté de spécifications haut de gamme, ni un appareil qui parcourt des fonctionnalités jugées essentielles, le Galaxy A71 5G pourrait tout à fait être votre prochain téléphone. C’était dévoilé en avril avec un prix de 599,99 $, et si vous agissez rapidement, vous pouvez économiser jusqu’à 150 $ ou même plus.

Amazon vend la variante déverrouillée pour 499,99 $, ce qui signifie que vous économisez 100 dollars. Si cela ne sonne pas très bien, Best Buy propose le téléphone à 450 $.





Le fabricant du téléphone est allé plus loin en abaissant le prix à 264,99 $, à condition que vous ayez un ancien appareil à échanger. Si vous n’êtes pas prêt à le faire, vous pouvez toujours obtenir le téléphone directement auprès du géant sud-coréen à l’adresse 499,99 $.

Aux États-Unis, le Le Galaxy A71 5G est alimenté par le Qualcomm Snapdragon 765G, qui est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il arbore un panneau OLED perforé de 6,7 pouces et dispose d’un réseau de quatre caméras avec une caméra principale de 64 MP, une unité ultra-large de 12 MP, un capteur de profondeur de 5 MP et un module macro de 5 MP. Garder les lumières allumées est une batterie de 4500 mAh avec prise en charge d’une charge de 25 W.