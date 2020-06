Les offres de retour à l’école d’Apple sont exceptionnellement précoces et convaincantes pour certains acheteurs d’iPad

Alors que de nombreux étudiants américains attendent toujours de savoir s’ils seront autorisés à retourner à l’école au sens propre du terme cet automne, Apple veut que vous vous prépariez tôt en lançant ses traditionnelles promotions annuelles.

Ceux-ci sont disponible à partir d’hier, le 15 juin, et ils se poursuivront jusqu’au 29 septembre, ce qui est une période promotionnelle inhabituellement longue pour les offres de retour à l’école du géant de la technologie. Les offres spéciales de l’année dernière, par exemple, étaient bonnes du 9 juillet au 26 septembre, tandis que les réductions exclusives pour les étudiants, les professeurs et les parents de 2018 étaient disponibles plus tard au cours de l’été.

Comme toujours, Apple ne réduit pas techniquement les prix des appareils, mais propose plutôt un cadeau gratuit avec des achats de certaines variantes de Mac et iPad. Il n’est également pas surprenant de ne voir aucune offre iPhone, mais du bon côté, vous pouvez obtenir des AirPod gratuits ou à prix réduit cette fois-ci au lieu d’avoir à vous contenter d’un casque Beats légèrement moins attrayant et beaucoup moins populaire.

Une autre grande chose à propos de la promotion 2020 pour la rentrée scolaire / l’enseignement supérieur d’Apple est que vous n’avez pas nécessairement à dépenser une petite fortune pour bénéficier d’un rabais AirPod de 159 $. C’est parce que même le prix raisonnable L’iPad Air (2019) est éligible pour votre choix d’AirPods de deuxième génération gratuits avec un étui de charge standard, 40 AirPods avec étui de chargement sans fil ou 90 AirPods Pro.

La liste des «iPads éligibles» comprend évidemment le haut de gamme Les modèles d’iPad Pro également, mais hélas, il n’y a pas d’amour pour l’iPad mini ou l’iPad «standard» de 10,2 pouces. Pendant ce temps, les acheteurs d’iMac, d’iMac Pro, de MacBook Pro et de MacBook Air peuvent obtenir le même rabais susmentionné sur leur version préférée des AirPods dans les magasins Apple Store, l’Apple Store en ligne pour l’éducation, les magasins agréés Apple Campus ou en appelant le 1-800-MY -Pomme.

Soit dit en passant, il existe trois catégories principales de clients éligibles, notamment les employés des établissements publics et privés de la maternelle à la 12e année, les parents de l’enseignement supérieur et, bien sûr, les professeurs et les étudiants de l’enseignement supérieur.

Si vous faites partie de l’un de ces groupes et que vous envisagez une nouvelle tablette ou un nouvel ordinateur pour le début de la prochaine année scolaire, il est certainement temps d’appuyer sur la gâchette, surtout compte tenu de la rareté de profondes réductions AirPod sont toujours chez les détaillants américains autorisés, sans parler d’Apple lui-même.