Les Off-Meta Decks se classent parmi les 8 premiers aux finales du Players Tour MTG Arena

Dans un domaine dominé par les builds Temur et Four-Color Reclamation, plusieurs joueurs se sont hissés dans le top huit MTG Arena Les joueurs font la tournée des séries éliminatoires avec des decks hors méta.

Un total de 74 Magie: le rassemblement les joueurs avaient atteint le deuxième jour au MTG Arena Les joueurs visitent les finales, avec une majorité du terrain jouant une version de Reclamation ou Bant Ramp. Mais quelques-uns des hors-méta-decks avaient également progressé et avaient atteint le top huit à la fin de la deuxième journée.

Benjamin Weitz: récupération en quatre couleurs

Allen Wu: Récupération de Temur

Patrick Fernandes: Réclamation de Temur

Riku Kumagai: Aggro mono-noir

Michael Jacob: Mardu Winota (Jengantha, la source)

Kristof Prinz: récupération de quatre couleurs

Raphael Levy: Azorius Control (Yorion, Sky Nomad)

Christoffer Larsen: Sacrifice de Jund

Piotr Glogowski: récupération de quatre couleurs

Les huit meilleurs joueurs s’affronteront dans le MTG Arena Finales PT le 1er août pour un prize pool total de 250 000 $. Ils se qualifieront également pour la grande finale du Players Tour plus tard cette année, ainsi que des concurrents qui ont terminé huitième à 16e au deuxième jour de la finale du PT aujourd’hui.

Le deuxième jour était un autre jour avec la méta dominée par Temur et Four-Color Reclamation. Bant Ramp a également bien performé le premier jour, avec des builds hors méta comme Mono-White Aggro et Mono-Green Aggro.

Plusieurs joueurs comme Raphael Levy dans le la magie Pro League et Michael Jacob ont apporté des builds Companion, ce qui leur a valu une place dans le top huit. Et Mono-Black Aggro joué par Riku Kumagai lui a valu une quatrième place au deuxième jour, et une bonne chance de gagner le MTG Arena Finales le 1er août.