Les objectifs mondiaux en matière de changement climatique sont à une «  distance frappante  » grâce aux engagements de la Chine et des États-Unis, selon une étude

Les objectifs climatiques mondiaux sont désormais à «distance frappante» grâce aux promesses d’action de grands émetteurs comme la Chine et les États-Unis, a suggéré un groupe de réflexion. Si toutes les nations atteignent leurs objectifs de zéro émission nette, le monde se dirige vers 2,1 ° C de réchauffement d’ici la fin du siècle, juste avant l’objectif de l’Accord de Paris de limiter le réchauffement entre 1,5 ° C et 2 ° C. Selon le groupe de réflexion Climate Action Tracker, qui évalue chaque année l’impact sur les émissions des engagements climatiques pris par les nations. Il y a à peine quelques années, le groupe de réflexion projetait un avenir de 3,6 ° C de réchauffement, un résultat que les scientifiques s’accordent à dire serait catastrophique pour la vie sur terre. La promesse de Joe Biden d’amener les États-Unis à zéro net d’ici 2050 aura un impact important sur les perspectives climatiques mondiales (Photo: AP Photo / Carolyn Kaster) Nouveaux engagements de zéro net Les perspectives plus brillantes de la planète sont en grande partie grâce à une récente promesse de la Chine, le plus grand émetteur du monde, pour atteindre zéro émission nette d’ici 2060. L’analyse prend également en compte les promesses faites par le président élu Joe Biden de mettre les États-Unis sur la voie d’une émission nette zéro d’ici 2050. «L’ampleur du changement au cours des derniers mois a été incroyable », a déclaré Richard Black, directeur de l’Unité de renseignement sur l’énergie et le climat. Il a déclaré que les nouveaux engagements avaient «essentiellement réduit de moitié l’écart entre les politiques existantes et l’objectif 1.5C de l’Accord de Paris». Une tendance vers des objectifs nets zéro a balayé le monde cette année, alors que les gouvernements profitent des opportunités économiques offertes par une transition verte. Au total, 127 pays, responsables d’environ 63% des émissions, envisagent ou ont adopté un objectif de zéro net. Mais les experts n’ont pas tardé à mettre en garde contre une célébration prématurée. Les objectifs de zéro zéro doivent être soutenus par une action ferme sur les émissions à court terme, faute de quoi les nations dépasseront leurs délais, a averti Bill Hare, PDG de Climate Analytics. «Les objectifs à court terme ne sont pas un peu éloignés, ils le sont totalement», a-t-il déclaré. «Les actions et politiques à court terme doivent être considérablement intensifiées.»