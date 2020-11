Les nouvelles restrictions Covid expliquées, quand elles commencent et combien de temps durent les règles

L’Irlande du Nord a annoncé un autre verrouillage national pour enrayer la hausse des taux de coronavirus, entraînant un retour aux restrictions au même niveau que la fermeture de mars. Le pays était sur le point de sortir d’un verrouillage limité des disjoncteurs jusqu’à ce que le nombre d’infections à Covid-19 recommence à grimper. Les mesures ont été approuvées par Stormont, les meilleurs médecins ayant averti que les hôpitaux pourraient autrement être submergés. La première ministre Arlene Foster a déclaré: «On a présenté aujourd’hui à l’exécutif la perspective décevante de voir nos hôpitaux débordés en quelques semaines.» Il est clair qu’une intervention difficile et minutieusement programmée est nécessaire pour nous donner le meilleur chance d’avoir un Noël sûr et heureux et plus loin dans la période du nouvel an. »Voici ce que signifient les nouvelles restrictions. La première ministre de NI, Arlene Foster, a annoncé les nouvelles restrictions strictes (Photo: Boyes / Press Eye / PA Wire) Quand commence le verrouillage de l’Irlande du Nord? Les services de proximité et les cafés peuvent ouvrir ce vendredi comme prévu mais devront fermer à nouveau vendredi prochain. Les nouvelles restrictions commencent le vendredi 27 novembre et dureront deux semaines, ce qui signifie qu’elles devraient durer jusqu’au 11 décembre. D’autres secteurs de l’hôtellerie comme les pubs et les restaurants agréés seront contraints de rester fermés tout au long de la période de sept jours précédant le nouveau verrouillage, ont déclaré les ministres de Stormont. À partir du 27 novembre, les commerces et l’hôtellerie non essentiels tels que les pubs, les bars, les restaurants et les cafés seront fermés.Les services de contact étroits comme les coiffeurs et les esthéticiennes seront également fermés et les cours de conduite devront s’arrêter. les terrains de golf et de tennis ainsi que les lieux de divertissement seront fermés Les lieux de culte seront fermés sauf pour les mariages, les partenariats civils et les funérailles plafonnés à 25 personnes présentes Les universités et les établissements d’enseignement supérieur seront encouragés à enseigner en ligne, sauf lorsque l’enseignement en personne est essentiel . Les chefs d’entreprise ont mis en garde contre des licenciements massifs à la suite des nouvelles mesures (Photo: Brian Lawless / PA Wire) Qu’est-ce qui restera ouvert pendant le verrouillage du NI? Les écoles et les garderies seront autorisées à rester ouvertes ainsi que les cours d’éducation physique L’hospitalité sera uniquement autorisée à offrir des services à emporter, et l’offre de nourriture et de boissons est autorisée dans les services d’autoroute, les aéroports et les terminaux portuaires.Les services de contact fermés peuvent rester ouverts pour ceux du cinéma et de la télévision production, les personnes impliquées dans les services de santé et de protection sociale et les services de sport d’élite – qui bénéficient toutes d’exemptions spéciales Les hors-licences peuvent rester ouverts avec un couvre-feu à 20 h Les événements sportifs seront autorisés au niveau élite uniquement et se dérouleront sans spectateurs Parcs publics et aires de jeux extérieures restera ouvert. Quelles sont les règles applicables aux ménages? L’interdiction restera sur les rassemblements de ménages à l’exception des bulles de soutien et des exemptions pour les soins, l’entretien et les déménagements. L’exercice en plein air est autorisé par vous-même ou avec votre ménage. Dois-je rester à la maison? Les gens seront fortement encouragés à rester à la maison et à travailler à domicile. On s’attend à ce que cela reste à titre indicatif car il n’y a pas assez de soutien politique pour le faire passer dans la loi, au milieu des craintes qu’il soit difficile à appliquer. La police a effectué des contrôles ponctuels sur la M1 au poste-frontière entre l’Irlande du Nord et la République d’Irlande, demandant aux gens la raison de leur voyage (Photo: PA) Pourquoi ces mesures ont-elles été prises? La vice-première ministre Michelle O’Neill a déclaré: «C’est une décision difficile et stimulante et en tant que mère et fille, je comprends à quel point ces nouvelles interventions seront difficiles sur la vie de la famille.» Compte tenu de la gravité de la situation, il n’y a pas d’autre choix que de agissez maintenant. »L’ultimatum du ministre de la Santé Robin Swann aux collègues de Stormont a déclaré que s’ils n’agissaient pas, un verrouillage complet à la mi-décembre ne suffirait pas à empêcher les services hospitaliers d’être dépassés. Le président du Conseil d’Irlande du Nord de la British Medical Association, Dr Tom Black a averti que les taux d’infection étaient encore trop élevés, que les cabinets de médecins généralistes étaient encore exceptionnellement occupés et que les hôpitaux étaient à pleine capacité ou au-dessus. Il a déclaré: «Comme nous l’avons vu, ne pas faire exactement cela ces dernières semaines a sapé le travail acharné et le dévouement désintéressé. du personnel de santé et des services sociaux de première ligne, et mettre notre service de santé dans une position précaire à l’approche de l’hiver. »Y a-t-il un soutien financier disponible? les mesures entraînant des licenciements massifs. Colin Neill, directeur général du groupe industriel Hospitality Ulster, a déclaré: « Il y a une énorme colère dans le secteur de l’hôtellerie. » Nous sommes restés sans commerce, sans espoir et avec une énorme quantité de licenciements entre nos mains. »Le directeur général de la Chambre de Belfast, Simon Hamilton, représente les commerçants de la ville. «Il y a une vraie colère ce soir que la nouvelle décision de verrouillage de l’exécutif aura inévitablement un effet catastrophique sur les emplois et les moyens de subsistance», a-t-il déclaré. «Leur confiance en cet exécutif est maintenant au plus bas.» L’exécutif est prêt à développer davantage de programmes de soutien financier dans les prochains jours.

