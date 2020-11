Les nouvelles offres incroyables du Black Friday font du Moto G7 Plus la meilleure affaire de vacances

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Commercialisé il y a plus de 18 mois, le Moto G7 Plus n’est probablement pas le premier appareil qui vous vient à l’esprit lors de la recherche d’un meilleure offre Black Friday 2020. Mais si vous avez un budget serré et que vous ne voulez pas être lié à un transporteur de quelque manière que ce soit ou sauter à travers différents types de cerceaux, cet ancien de milieu de gamme pourrait bien trouver le meilleur équilibre entre l’abordabilité et la puissance cette saison des vacances. .

Oui, il y a plein d’excellents Le téléphone Black Friday propose des modèles plus rapides, plus récents, plus grands et plus nets avec des batteries plus grosses et des caméras plus performantes en remorque, mais un déverrouillé Motorola G7 Plus coûte actuellement aussi peu que 119,99 $ chez Best Buy et B&H Photo Video sans aucune condition.





Initialement au prix de 249,99 $, le combiné de 6,2 pouces peut également être acheté pour quelques dollars de plus de 120 $ sur Amazon dans une seule teinte noire. B&H est le seul des trois détaillants à indiquer une date d’expiration pour cette offre incroyable, donnant à ses clients plus de trois jours (c’est-à-dire jusqu’à la fin du Cyber ​​Monday) pour décider si le G7 Plus leur convient ou non.

Incroyablement assez, Best Buy peut aller encore plus bas que 119,99 $, en prenant 50 $ de réduction supplémentaire pour ceux qui sont prêts à activer le téléphone sur Verizon ou AT&T et 50 dollars en plus de tout cela si cela ne vous dérange pas d’ouvrir une nouvelle ligne de Sprint ( ou plutôt, T-Mobile) ou un nouveau compte.

Oui, vos calculs sont corrects, car le Moto G7 Plus peut être le vôtre au moment de la rédaction de cet article en échange d’un maigre 19,99 $. En aucun cas une centrale électrique, cette chose offre certainement beaucoup de valeur pour 20 $, 70 $ ou 120 $, avec un généreux (selon les normes de moins de 200 $) 4 Go de RAM associés à 64 Go d’espace de stockage interne, ainsi qu’une vitesse raisonnable Processeur Snapdragon 636 et panneau LCD IPS d’une netteté décente avec une résolution de 2270 x 1080 pixels.

Certes, la batterie de 3000 mAh est … terriblement petite par rapport à toutes les normes, et la configuration de la double caméra arrière 16 + 5MP n’est plus un atout dans le segment du milieu de gamme, mais sinon, c’est un appareil assez rêveur pour un chasseur d’aubaines de vacances à court d’argent. Oh, et avons-nous mentionné que le Moto G7 Plus prend également en charge la technologie de charge 27W ultra-rapide?