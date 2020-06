Les nouvelles fonctionnalités de Facebook Messenger Room dévoilées

Les nouvelles fonctionnalités AR de Facebook Messenger Room rendent la connexion avec la famille, les amis et les membres de votre communauté beaucoup plus amusante. Mais AR n’est pas la seule fonctionnalité que Facebook a annoncée pour Mesenger Room.

Portail Facebook

Nouvelles fonctionnalités de Facebook Messenger Room

· Salles Messenger sur le portail: Participez à des appels vidéo de groupe jusqu’à 50 personnes via Messenger Rooms sur le portail. Organisez des célébrations, réunissez un club de lecture ou passez simplement du temps sur le canapé avec des amis.

· Contexte des appels: Des distractions en arrière-plan? Aucun problème. Brouillez votre arrière-plan ou remplacez votre arrière-plan par une image présélectionnée à l’aide de Portal Spaces lors d’un appel à Portal Messenger ou Messenger Rooms.

· Passez en direct du portail aux pages et groupes Facebook: Auparavant, l’application Facebook Live sur Portal vous permettait de diffuser sur votre profil personnel. Vous pouvez désormais accéder à votre communauté en direct sur vos pages et groupes Facebook.

· Séances de photos, effets AR et titres d’heure du conte: Partagez des photos de votre téléphone à l’aide de l’application mobile Portal avec vos amis et votre famille lors d’un appel Messenger. Nous introduisons également de nouveaux effets AR pour vous divertir pendant votre appel, y compris des cartes virtuelles AR, qui vous permettent d’envoyer des cartes uniques et immersives pour célébrer des occasions spéciales, et deux nouvelles histoires de l’heure du conte, The Okay Book par Todd Parr et Comment manger de la pizza par Jon Burgerman, avec plus de titres à venir cet hiver.

· Fonctionnalité supplémentaire «Hey Portal»: «Hey Portal» vous permet déjà de démarrer un appel vidéo mains libres ou d’obtenir un briefing du matin. Dans les semaines à venir, nous ajouterons de nouvelles fonctionnalités « Hey Portal », y compris des commandes « Hey Portal » en anglais britannique et la possibilité de démarrer des appels WhatsApp.